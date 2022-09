Galaxy S23 et S23+ : le nouveau design dévoilé, voici à quoi ressembleront les smartphones

Alors que les futurs Galaxy S23 et S23+ ne sont pas attendus avant encore plusieurs mois, de nouveaux rendus nous laissent déjà avoir un premier aperçu des deux smartphones. Ces derniers vont vraisemblablement avoir droit à un nouveau design.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous entendons parler des prochains smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S23. La fiche technique de ces derniers est déjà presque entièrement connue, mais nous ne savions jusqu’à présent pas exactement si Samsung allait ou non conserver un design identique à la génération précédente.

Désormais, grâce à de nouveaux rendus du célèbre leaker OnLeaks, qui avait déjà dévoilé l’apparence des Galaxy S22 un an plus tôt, nous savons que Samsung compte bien utiliser un design remis au goût du jour. Comme le montrent les rendus, les Galaxy S23 et S23+ devraient s’inspirer de la particularité du dernier Galaxy S22 Ultra au niveau de leurs capteurs photo.

Les Galaxy S23 et S23+ héritent d’une partie du design du Galaxy S22 Ultra

Plutôt que de reprendre le design de la génération précédente, Samsung va doter ses Galaxy S23 d’une nouvelle apparence inspirée de son smartphone haut de gamme de 2022, le Galaxy S22 Ultra. Au dos des deux appareils, on remarque que le module photo a totalement disparu. Les trois caméras des Galaxy S23 et S23+ ressortent désormais directement de la coque arrière du smartphone, et constituent donc désormais trois îlots distincts.

Au niveau de la face avant, il y a très peu de changements par rapport aux Galaxy S22 et S22+ de l’année dernière. Le Galaxy S23 sera toujours équipé d’un écran de 6,1 pouces, tandis que le Galaxy S23+ profitera d’un écran plus grand de 6.6 pouces. Cependant, comme l’avait annoncé un précédent rapport du leaker Ice Universe, Samsung devrait bien revoir la taille des bordures des écrans à la hausse.

En effet, OnLeaks annonce que le Galaxy S23 mesurera 146.3 x 70.8 x 7.6 mm, contre 146,0 x 70,6 x 7,6 mm. Bien que l’épaisseur demeure identique, Samsung va rendre son smartphone légèrement plus long et plus large. Alors que les fabricants de smartphones ont d’habitude tendance à réduire la taille des bordures tout autour de l’écran d’année en année, cela se traduira vraisemblablement par des bords plus épais.

De son côté, le Galaxy S23+ devrait mesurer 157.7 x 76.1 x 7.6 mm, contre 157,4 x 75,8 x 7,64 mm pour le Galaxy S22+. Comme son petit frère, le smartphone est donc également 0,3 mm plus long, mais sa largeur augmente également de 0,3 mm. Les bordures pourraient donc s’épaissir de 0,15 mm de chaque côté. En dehors des dimensions et des caméras, le reste du design est identique à la génération précédente.

Quelles caractéristiques techniques pour les Galaxy S23 et S23+ ?

Au niveau de la fiche technique des deux smartphones, il ne faut s’attendre à aucun changement d’envergure. La nouveauté principale des appareils sera le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, que l’on retrouvera sur les Xiaomi 13 et d’autres smartphones chinois dès le mois de novembre. Il semblerait que Samsung ait enfin décidé d’abandonner ses puces maison Exynos sur ses appareils, ce qui devrait permettre aux Galaxy S23 vendus en Europe d’être beaucoup plus puissants et efficaces énergétiquement que les Galaxy S22.

Au niveau de la batterie, on sait déjà que le Galaxy S23 devrait profiter d’une petite hausse de 5 % de la capacité de son accumulateur, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter légèrement son autonomie. La batterie pourrait donc attendre environ 3900 mAh, mais celle du Galaxy S23+ devrait toujours être de 4500 mAh. Les deux appareils seraient toujours limités à 25 W pour la recharge rapide filaire, comme l’a récemment dévoilé l’organisme de certification chinois 3C.

Côté photo, Samsung ne devrait pas améliorer ses capteurs par rapport aux Galaxy S22, car ces derniers avaient déjà profité de nouvelles caméras. On retrouverait donc un capteur principal de 50 MP ISOCELL GN5, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X.

Enfin, les deux écrans des Galaxy S23 et S23+ profiteraient toujours d’une définition FHD+ avec un taux de rafraichissement 120 Hz. Comme leurs prédécesseurs, ceux-ci ne devraient toujours pas profiter de la technologie LTPO, ce qui aurait pourtant permis à Samsung de grandement améliorer l’autonomie des smartphones.

Source : OnLeaks