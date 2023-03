Galaxy S23 : tester l’expérience Samsung directement sur votre iPhone, c’est possible

Vous possédez un iPhone et vous ne savez pas si cela vaut le coup de passer sur les derniers Galaxy S23 ? Samsung permet désormais aux utilisateurs d’Apple de tester One UI directement sur leur iPhone, au travers d’une application.

À la sortie des iPhone 14 Pro, de nombreux utilisateurs de Samsung ont abandonné Android pour passer chez la pomme. Cependant, cette tendance s’est finalement inversée après le lancement des nouveaux Galaxy S23 haut de gamme, qui ont fait un véritable carton, Samsung établissant même un nouveau record de ventes.

Pour ceux qui ne sont pas encore passés sur Android, Samsung vous permet désormais d’avoir un aperçu de l’expérience One UI directement sur votre iPhone, en installant son application Try Galaxy. Il s’agit d’une application web qui ne se trouve pas sur l’App Store, mais que vous pouvez télécharger un scannant le QR code à l’adresse https://fr.trygalaxy.com/.

Le Galaxy S23 s’invite sur les iPhone grâce à cette application

Samsung vient de mettre à jour son application Try Galaxy. Celle-ci offre désormais une simulation de l’interface One UI 5.1 de Samsung sur la série Galaxy S23, de sorte que vous puissiez avoir un avant-goût de l’expérience Samsung directement sur votre iPhone. L'application est même disponible en français.

Samsung précise que l’application ne fonctionne que sur Safari sur les iPhone 7 et les modèles plus récents avec la dernière mise à jour iOS installée. Notez également que l’application ne vous permet pas d’accéder aux véritables fonctionnalités de votre smartphone, puisqu’elle ne fait finalement que simuler l’expérience sans prendre le contrôle de votre appareil.

Vous pourrez donc naviguer dans l’interface utilisateur de One UI 5.1, et suivre des tutoriels vous donnant un aperçu des possibilités des smartphones Samsung. Vous pourrez ainsi découvrir l'interface de l'appareil photo et certaines fonctionnalités comme Nightography, Night Mode, et certains outils de retouche comme Photo Remaster.

L'application présente également les possibilités de personnalisation de One UI 5.1, y compris les fonds d'écran, les icônes, les arrière-plans, les thèmes, etc. Installer l’application est donc une excellente idée si vous n’êtes pas encore totalement sûrs d’abandonner la pomme et d’acheter un nouveau smartphone Samsung Galaxy S23.