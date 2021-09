Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront la nouvelle vitrine technologique de Samsung hors smartphones à écran pliable. Voici ce à quoi il faut s'attendre de cette génération, qui ne s'annonce pas révolutionnaire, mais qui devrait perfectionner une formule qui a fait ses preuves.

La sortie des nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S de Samsung est l'un des événements majeurs sur le marché mobile Android et donne souvent le ton du reste de l'année. Entre leur nouveau design et les améliorations techniques qu'ils embarquent, les Galaxy S22 ne font pas exception à la règle.

📅 Quand sort le Samsung Galaxy S22 ?

D'après les informations du média TheElec, le Galaxy S22 sera lancé courant janvier 2022, pour une commercialisation à la fin de ce même mois ou début février. Samsung prévoirait de débuter la production des smartphones de la série en novembre 2021 pour constituer ses stocks.

💰 Quel est le prix du Galaxy S22 ?

Comme les années précédentes, trois modèles différents sont attendus : les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Pour ses Galaxy S21, Samsung avait freiné la folle hausse des prix touchant les smartphones premium pour tenter de convaincre le public de se tourner vers ses appareils. Le constructeur ne devrait pas trop augmenter ses prix pour les S22 afin de continuer à se montrer compétitif face à Xiaomi et Oppo, qui visent de plus en plus le segment haut de gamme. Les tarifs n'ont pas fuité jusqu'ici, nous les calquons donc sur ceux des Galaxy S21 avant d'en savoir plus.

Galaxy S22 : à partir de 859 euros

Galaxy S22+ : à partir de 1059 euros

Galaxy S22 Ultra : à partir de 1259 euros

Notons qu'avec la pénurie de composants, et notamment de semiconducteurs, les prix de fabrication des smartphones pourraient augmenter, hausse qui se répercuterait certainement sur le tarif final des produits si elle est avérée.

📱 À quoi ressemble le Galaxy S22 ?

Des rendus précis du Galaxy S22 n'ont pas encore été publiés par nos leakers préférés, mais les premiers échos laissent présager d'un design similaire à celui des Galaxy S21. La nouvelle génération de mobiles de Samsung ne devrait pas profiter de la caméra frontale sous l'écran, introduite pour la première fois par la marque avec son pliant, le Galaxy Z Fold 3.

Si l'on en croit FrontTron et IceUniverse, deux sources réputées qui ont accordé leur violon sur cet aspect, l'écran des Galaxy S22 et S22+ devrait recourir à la technologie LTPS (poly-silicium à basse température) et serait plus petit que celui de leurs prédécesseurs. On parle d'une diagonale de 6,06 pouces pour le S22 (contre 6,2 pouces sur le S21) et de 6,55 pouces pour le S22+ (contre 6,7 pouces sur le S21+). Le S22 Ultra aurait quant à lui droit à une dalle LTPO (oxyde polycristallin à basse température) de 6,81 pouces, à peu près comme le S21 Ultra (6,8 pouces).

Chaque smartphone de la série bénéficierait d'un écran prenant en charge une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Seul le Galaxy S22 Ultra proposerait une qualité d'affichage QHD+ 1440p, les deux autres références se contentant d'une définition classique FHD+ 1080p.

Le Galaxy S22 Ultra sera très probablement compatible avec le stylet S-Pen, comme ce fut le cas du Galaxy S21 Ultra.

🚀 Quelles performances pour le Galaxy S22 ?

Les smartphones de la gamme Galaxy S ont la particularité de ne pas se baser sur les mêmes puces en fonction du marché sur lequel ils sortent. Samsung conçoit ses propres SoC Exynos, que l'on retrouve sur les mobiles vendus en Europe et un peu partout dans le monde, mais se fournit aussi en puces Snapdragon chez Qualcomm pour équiper des appareils destinés aux États-Unis ou en Chine. Une différence de traitement qui se ressent au niveau des performances et de l'autonomie des téléphones.

Mais en 2022, l'équilibre trouvé par Samsung entre Snapdragon et Exynos devrait être bouleversé. D'après le média sud-coréen Naver, le fabricant est en proie à des difficultés de production. La sortie du Galaxy S21 FE a dû être repoussée pour cette raison, et le numéro 1 du marché des smartphones ne serait pas dans la capacité de produire suffisamment de puces Exynos 2200 pour couvrir ses besoins habituels. Les Galaxy S22 devraient donc profiter d'un SoC Snapdragon 898 sur la plupart des marchés, seuls quelques pays conservant un SoC Exynos (le 2200 en l'occurrence). A priori, la Corée du Sud basculerait vers du Snapdragron, on ne sait pas encore si ce sera le cas de la France. Mauvais timing pour Samsung qui entendait bien concurrencer Qualcomm sur le marché des puces haut de gamme en 2022 avec un Exynos au GPU boosté par l'architecture RDNA 2 d'AMD.

La marque aurait également tiré un trait sur l'amélioration du système de refroidissement de ses appareils. Samsung développait une chambre à vapeur pour gérer la chaleur dégagée par les Galaxy S22, mais le projet aurait finalement été abandonné, car jugé trop coûteux. On devrait donc retrouver une technologie de refroidissement similaire à celle utilisée sur les Galaxy S21, qui ont tendance à chauffer lors de sessions de gaming.

🔋 Quelle est l'autonomie du Galaxy S22 ?

Après plusieurs années de critiques quant à l'autonomie de ses smartphones premium, Samsung avait quelque peu rectifié le tir avec la série des Galaxy S21, notamment en augmentant la capacité des accumulateurs. Mais il semble que le constructeur effectue un léger retour en arrière cette fois. Si l'autonomie du Galaxy S22 Ultra devrait être confiée à une batterie de 5000 mAh, comme sur le S21 Ultra, les Galaxy S22 et S22+ seraient équipés d'une batterie de respectivement 3800 et 4600 mAh, contre 4000 et 4800 mAh sur la génération antérieure.

En contrepartie, Samsung pourrait enfin améliorer la vitesse de recharge filaire de ses appareils, toujours bloquée à 25W jusqu'ici, alors que la concurrence est en train de démocratiser le 65W sur le haut de gamme depuis quelque temps maintenant. La marque est justement en train de tester une puissance de charge de 65W pour les trois smartphones de la série S22, mais il n'est pas encore certain que celle-ci soit validée pour incorporation dans les produits finaux.

Les S22, S22+ et S22 Ultra seront également compatibles avec la recharge par induction et la recharge sans fil inversée.

📸 Le Galaxy S22 est-il bon en photo ?

Comme les Galaxy S21 et S21+, les Galaxy S22 et S22+ devraient partager la même configuration photo. Le capteur principal passerait de 12 à 50 MP, et serait accompagné d'un ultra grand-angle de 12 MP (identique à la génération précédente) et d'un téléobjectif de 12 MP (contre 64 MP sur les S21), mais avec un zoom optique jusqu'à 3x, alors qu'il était seulement hybride sur leurs prédécesseurs.

Le Galaxy S22 Ultra ne devrait pas beaucoup évoluer, conservant une optique principale de 108 MP (et non l'objectif 200 MP sur lequel a planché Samsung). En revanche, les deux téléobjectifs devraient offrir une définition d'image 12 MP plutôt que 10 MP, et seraient capables de proposer un zoom variable et non seulement fixe.

🤖 Galaxy S22 : quelle version d'Android ?

Samsung est bien plus réactif qu'il y a quelques années quant à la mise à niveau de sa surcouche maison vers la version d'Android la plus récente et continue sur sa bonne lancée. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra vont passer à Android 12 d’ici la fin 2021. Cela nous donne un bon espoir de voir les S22, S22+ et S22 Ultra être livrés directement sous Android 12 plutôt qu'Android 11 avec un update à venir vers Android 12.

Rappelons également que Samsung promet désormais un suivi logiciel de trois ans sur ses smartphones, avec donc des mises à jour de fonctionnalités qui devraient être déployées jusqu'à Android 15.