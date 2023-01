Galaxy S23 : voici tous les prix en euros, Samsung va bien augmenter les tarifs en France !

Ça y est, on connait les tarifs de tous les modèles de Galaxy S23 en France, et les fans vont probablement être déçus. Samsung a décidé d’augmenter les prix cette année, et les hausses sont plutôt assez importantes.

Si certains pensaient que Samsung n’allait pas toucher à sa grille tarifaire avec les S23, plusieurs rapports avaient déjà annoncé une hausse des prix pour cette nouvelle génération, et ceux-ci avaient bien vu juste. @billbil-kun, un célèbre leaker qui vient de publier l’intégralité de la fiche technique des trois appareils, vient également de dévoiler les prix des tous les modèles.

En France, nous n’aurons droit qu’à deux modèles de Galaxy S23 et S23+ avec 128 Go ou 256 Go de stockage, tandis que le Galaxy S23 Ultra sera proposé en 256 Go, 512 Go et même 1 To. Malheureusement, tous les modèles sont beaucoup plus chers que leurs prédécesseurs, à l’image des iPhone 14 il y a quelques mois.

Quels tarifs pour les Galaxy S23 en France ?

Le leaker annonce que le Galaxy S23 sera vendu à partir de 959 euros avec 128 Go de stockage, et 1019 euros pour 256 Go. C’est donc pas moins de 100 euros de plus que le Galaxy S22 de l’année dernière, qui était commercialisé à seulement 859 euros.

De son côté, le Galaxy S23+ sera proposé à 1219 euros avec 128 Go de stockage, et 1339 euros avec 256 Go de stockage. La hausse est ici encore plus importante, le Galaxy S22+ débutait lui à 1059 euros. On a donc affaire à une augmentation de 160 euros.

Enfin, alors que le Galaxy S22 Ultra était vendu à partir de 1259 euros, il faudra maintenant débourser 1419 euros pour le Galaxy S23 Ultra avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version avec 12 Go de RAM et 512 Go de RAM est évidemment beaucoup plus chère, à 1599 euros, tandis qu’il faut compter sur 1839 euros pour 12 Go de RAM et 1 To de stockage. On a donc également affaire à une augmentation de 160 euros sur le modèle de base, mais il faudra débourser 180 euros de plus par rapport aux 1659 euros du Galaxy S22 Ultra 1 To pour la version avec le plus de stockage. On reste tout de même bien loin des 2129 euros demandés pour Apple pour son iPhone 14 Pro Max 1 To.

Voici un récapitulatif de tous les nouveaux tarifs des Galaxy S23 :

Galaxy S23 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 959 €

Galaxy S23 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1019 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1219 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1339 €

Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1419 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1599 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1839 €