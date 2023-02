Prise en main des Samsung Galaxy S23 : des évolutions timides, mais ciblées

Samsung a dévoilé ses trois nouveaux Galaxy S23, ses smartphones phares pour cette année. Des produits qui n’évoluent que peu par rapport à 2022, mais qui apportent des innovations intéressantes. Nous avons pu les prendre en main.

Samsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme pour 2023. Au menu, trois produits: le Galaxy S23, le Galaxy S23+ ainsi que le Galaxy S23 Ultra. Comme d’habitude depuis la série S20, le constructeur nous sert un terminal « de base », un modèle amélioré ( le +) ainsi que l’Ultra, un peu à part. Ce dernier cherche à apporter le meilleur, que ce soit au niveau de l’écran, du design ou de la photo.

Nous avons pu prendre en main ces téléphones pendant un petit moment pour vous livrer nos premières impressions. Le constructeur reste dans la droite lignée de ce qui est fait depuis 2020, n’apportant que des évolutions timides. Toutefois, ces dernières sont très ciblées et intéressantes pour l’utilisateur. Petit tour du propriétaire.

Notre prise en main en vidéo des Galaxy S23

Un design revu pour plus de cohérence

Le premier changement apporté par Samsung sur les Galaxy S23 concerne le design. Avec la série S22, la marque avait voulu marquer une rupture nette au sein même de sa gamme : les S22 et S22+ d’un côté et le S22 Ultra de l’autre. En 2023, nous avons trois smartphones avec les mêmes codes visuels pour plus de cohérence.

Adieu le module photo si particulier puisque cette fois, nous avons des capteurs directement incrustés dans le châssis. Une demande des clients, selon Samsung. Reprenant celui du S22 Ultra en son temps, ce design apporte une impression de finesse et de simplicité qu’avaient un peu perdu les smartphones au fil des années. À noter que tous les S23 seront disponibles en quatre couleurs : noir, crème, vert et lavande.

Le S23 gagne en sobriété ce qu’il perd en personnalité avec ce module très discret. Il n’est plus reconnaissable au premier coup d’œil comme les précédents modèles, ce qui est un peu dommage. En main, les S23 et S23+ sont agréables, fins (avec des tranches en aluminium brillant de 7,6 mm) et dotés d’un capot arrière très doux sous les doigts. Un vrai plaisir à manipuler. On apprécie encore une fois le niveau de finition, toujours parfait. Le constructeur coréen sait y faire et le prouve encore.

Le cas du S23 Ultra est un peu particulier, puisque Samsung a repris tel quel le modèle de 2022. Il faut jouer au jeu des sept différences pour deviner lequel est le nouveau, mais on remarque tout de même quelques petits changements, notamment au niveau des tranches.

L’écran est légèrement moins incurvé qu’auparavant, ce qui contribue à rendre les côtés plus « abruptes » et accentuer l’aspect brique du produit. Un effet vraiment discret, même en main, mais qui est présent.

Pour le reste, le S23 Ultra ne surprend pas par son design. Il embarque toujours le stylet dans son châssis, ce qui l’affirme comme successeur du Galaxy Note, abandonné par Samsung depuis 2020. Là encore, la prise en main est agréable, même si ce modèle garde le côté lourdaud du précédent (c'est un titan de 235 grammes). Il faudra faire de la place dans votre poche !

Dans l’ensemble, nous avons donc une gamme plus cohérente visuellement, mais moins notable. Un choix assumé de la part du constructeur qui ne nous convainc qu’à moitié pour l’instant. Nous aimons les produits qui sortent du lot visuellement et ce n'est pas le cas ici. Peut-être que notre avis évoluera lors de notre test. C'est lorsqu'on les prend en main que la magie opère de nouveau, et ce grâce aux finitions, toujours parfaites.

Samsung délaisse enfin ses processeurs Exynos au profit d’un Snapdragon

L’une des grosses innovations de la gamme S23 n’est pas visible au premier coup d’œil, puisqu’elle se cache à l’intérieur du châssis : Samsung a troqué son éternel processeur Exynos contre un Snapdragon. Enfin ! Une première en Europe depuis le Galaxy S6. Les trois smartphones sont équipés d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement.

Les précédentes gammes de Galaxy étaient, du moins en Europe, propulsées par un SoC Exynos (Exynos 2200 sur les S22) très critiqué. Si ces derniers étaient corrects, ils faisaient pâle figure face à la concurrence. De ce fait, les consommateurs cherchant un smartphone puissant, pour jouer par exemple, avaient plus tendance à se tourner vers des modèles de la concurrence.

À lire aussi – Snapdragon 8 Gen 2 : nous avons testé la puce qui animera le Galaxy S23

Le Snapdragon 8 Gen 2 veut endiguer ce souci. Le nouveau monstre de Qualcomm promet une alliance parfaite entre puissance et consommation d’énergie. La conséquence pourrait être cruciale pour Samsung, qui offrirait ainsi des téléphones parmi ceux les plus performants du marché. C’est le minimum pour cette gamme phare ! Il faudra se montrer vigilant sur la gestion de la chauffe, mais après quelques manipulations rapides, elle semble maîtrisée.

Pour le reste, on note aussi quelques ajustements, notamment au niveau de la batterie. Celle du S23 passe à 3900 mAh, celle du S23+ à 4700 mAh et celle de l’Ultra reste à 5000 mAh. Le S23 garde la recharge à 25 Watts tandis que le S23+ et le S23 Ultra disposent de la charge à 45 Watts. Cela pourrait sembler peu, surtout quand on voit la concurrence qui dépasse aujourd’hui les 100 Watts, mais Samsung le justifie par le fait de préserver la batterie sur le long terme. Bien évidemment, les chargeurs ne sont pas fournis dans la boîte.

La boîte, justement, a aussi été très soignée par Samsung, qui affirme qu’elle est faite entièrement en papier recyclé et qu’elle n'embarque plus de plastiques à usage unique. Une volonté affichée en faveur de l’écologie, mais qui prête à sourire tant cela ne représente qu’une goutte d’eau au sein d’une industrie extrêmement polluante.

Bien évidemment, tous les S23 embarquent Android 13 avec la surcouche OneUI 5.1. Cette dernière veut s’axer sur la personnalisation, permettant par exemple de modifier en profondeur l’alway-on-display ou les Widgets. Le tout s'annonce très intéressant et donne envie de bidouiller le terminal pour le mettre à son image. Samsung promet quatre ans de mise à jour Android sur ses téléphones, ainsi que cinq ans de mises à jour de sécurité. De quoi faire un achat sur le long terme.

Enfin, un dernier mot sur les écrans. Pas de modification sur ce point, les S23 reprenant ceux des S22 ; des dalles AMOLED de 6,1, 6,6 et 6,8 pouces. Le seul changement notable se situe au niveau de la dalle du S23 Ultra, qui devient LTPO 2.0 afin de consommer moins d'énergie.

Le Galaxy S23 Ultra, le nouveau roi de la photo ?

Côté photo, les changements ne sont pas légion non plus. Les Galaxy S23 et S23+ gardent le module (plutôt efficace) de la précédente génération avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Il faut se tourner du côté de l’Ultra pour trouver des nouveautés.

Ce dernier dispose désormais d’un capteur principal de 200 mégapixels, l’un des plus importants du marché (contre 108 sur le S22 Ultra). Difficile pour l’instant de dire ce que ce capteur a dans le ventre, mais nos premiers essais se sont avérés concluants, le smartphone offrant des clichés précis et équilibrés. Il faudra confirmer tout cela en test, mais cet Ultra a toutes les cartes en main pour devenir le photophone ultime. Pour les autres capteurs, il reprend ce qui avait été fait sur le S22 Ultra (deux téléobjectifs de 10 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels). Le terminal permet toujours un zoom optique X3, X10 ainsi qu’un zoom numérique X100.

Notons tout de même que la caméra frontale est de 12 mégapixels, contre 40 mégapixels pour le S22 Ultra. Une concession un peu étrange à l’ère de la visio.

Et les prix dans tout ça ?

Pour finir cette prise en main, terminons sur un sujet qui fâche : les prix ! Tous les smartphones seront disponibles à partir du 17 février 2023. Une offre de précommande est d’ores et déjà disponible et permet de doubler la capacité de stockage sans surcout (achetez un 256 Go au prix d’un 128).

On remarque avec déception que Samsung a drastiquement augmenté ses tarifs pour cette année 2023. Seul un smartphone de la gamme (le S23 128 Go) est affiché en dessous des 1000 euros. Rude.

Voici les prix de tous les modèles :

Galaxy S23 128 Go : 959 euros

Galaxy S23 256 Go : 1019 euros

Galaxy S23+ 256 Go : 1219 euros

Galaxy S23+ 512 Go : 1339 euros

Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1419 euros

Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1599 euros

Galaxy S23 Ultra 1 To : 1839 euros

Les Galaxy S23, une évolution en douceur

Au final, Samsung semble rester dans ses petits chaussons avec ses modèles 2023. Le constructeur ne prend pas de risques, aussi bien au niveau du design que de la technique. Toutefois, on apprécie les quelques ajustements réalisés, notamment au niveau du processeur. Des terminaux qui s’annoncent sans grande surprise, mais qui vont sans doute représenter des valeurs sûres.

En tout cas, la première approche s'est montrée très satisfaisante, sans pour autant être exaltante. Si nous ne sommes pas très fans du nouveau design des S23 et S23+, plus sage qu'avant, la prise en main est extrêment agréable. Encore une fois, nous sommes bluffés par le niveau de finition des terminaux Samsung. Reste encore à déterminer s'ils se placent au sommet en termes de technique. Ils ont tous les atouts pour, notamment grâce à leur processeur Snapdragon 8 Gen 2. L'Ultra, avec son capteur de 200 mégapixels, est aussi un concurrent sérieux au titre de meilleur photophone de l'année. Il faut confirmer lors des tests, désormais.