Galaxy S23 FE : le smartphone apparaît en photo, le lancement est imminent

Le lancement du Galaxy S23 FE approche à grands pas, et avant sa sortie, on sait déjà à quoi le smartphone ressemble grâce à une photo de l’appareil. Celle-ci a été dévoilée par un organisme de certification.

Samsung vient à peine de lancer ses nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 pliables, mais tous les yeux sont déjà tournés vers le prochain smartphone de la société, le Galaxy S23 FE. Des cadres de Samsung ont confirmé son arrivée prochaine à l’occasion de la conférence Unpacked, et il s’avère en fait que son lancement pourrait être imminent.

En effet, la version américaine du Galaxy S23 FE vient déjà d’être repérée sur le site du Wireless Power Consortium, qui approuve les smartphones équipés de la recharge sans fil avant leur sortie. Non seulement le nom et le numéro de modèle SM-S711U ont été confirmés, mais le listing WPC contient même une photo du Galaxy S23 FE.

Le Galaxy S23 FE pourrait sortir d’ici quelques semaines seulement

Le leaker OnLeaks avait déjà dévoilé le design de l’appareil il y a plusieurs semaines maintenant, mais nous avons enfin droit à une photo de l’appareil. La photo du Wireless Power Consortium confirme que contrairement au Galaxy S21 FE précédent, qui utilisait un écran 2,5D, le Galaxy S23 FE semble beaucoup plus plat.

Le Galaxy S23 FE a également été repéré sur le site Geekbench. La variante européenne du téléphone sera équipée d'un SoC Exynos 2200, tandis que la variante américaine du téléphone sera équipée d'un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Cela confirmait alors nos pires craintes, puisque l’Exynos 2200 souffre de quelques problèmes d’optimisation.

Les deux variantes du téléphone ont été répertoriées sur Geekbench avec 8 Go de RAM. Les appareils fonctionnent également sous Android 13. Elles seront probablement dotées d'une couche de One UI 5.1, et prendront en charge One UI 6.0 à son lancement plus tard cette année.

Pour l’instant, Samsung n’a communiqué aucune date de lancement officielle pour le Galaxy S23 FE. Il faudra donc patienter encore un peu avant d’en savoir plus, mais compte tenu de l’apparition de l’appareil chez l’organisme de certification, son lancement est désormais imminent.