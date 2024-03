Samsung Galaxy : cette option qui permet de mieux gérer sa batterie revient, on n’y croyait plus

Après avoir enlevé l’une des fonctionnalités dédiées à la batterie sur One UI dans une mise à jour, Samsung vient finalement de faire marche arrière. Elle est de nouveau disponible sur tous les smartphones Galaxy.

Dans un revirement bienvenu, Samsung vient de faire revivre une fonctionnalité bien pratique de One UI permettant de mesurer l’utilisation de la batterie “depuis la dernière charge” qu'elle avait curieusement supprimée lors du lancement de sa mise à jour One UI 6. Cette fonction utile fait son retour grâce à une mise à jour de l'application Device Care de Samsung.

Selon Tarun Vats sur X, qui a repéré le changement, la dernière version 13.8.6.11 de l'application Device Care sur les téléphones Samsung réintroduit l'option “depuis la dernière charge” pour surveiller l'utilisation de la batterie. Comme son nom l'indique, cette option permet de suivre le niveau de décharge de la batterie et le temps d'utilisation de l'écran depuis la dernière fois que l'appareil a été chargé et débranché.

Surveiller sa batterie sur un smartphone Galaxy devient plus facile

Avec le retour de la fonctionnalité, il est ainsi beaucoup plus facile d'évaluer l'autonomie réelle de la batterie et les habitudes d'utilisation pour un cycle de charge donné. La mesure alternative adoptée par Samsung se contentait de mesurer les statistiques de la batterie sur une période mobile de 24 heures, sans tenir compte de la date de la dernière charge, ce qui était beaucoup moins intéressant

Les données “depuis la dernière charge” donnent un aperçu plus utile de la façon dont la batterie de votre téléphone tient le coup entre deux charges, en fonction de votre utilisation actuelle. Vous devriez donc au premier coup d’œil savoir quelles applications consomment le plus de batterie, et adapter votre utilisation en conséquence.

Étrangement, beaucoup de fabricants avaient eux aussi pris la décision de supprimer cette option. Google avait notamment enlevé la fonctionnalité de ses téléphones Pixel pendant quelques années avant de la rétablir. D'autres marques, comme Xiaomi, l’ont aussi supprimée puis réintroduite récemment.

On ne sait donc pas exactement pourquoi Samsung a décidé de rétablir la mesure “depuis la dernière charge” maintenant. Le prochain Pixel 8a de Google bénéficiera d’une fonctionnalité exclusive qui lui permettra d’afficher plus de données concernant sa batterie, donc il est possible que Samsung ait voulu rattraper son retard dans ce domaine.