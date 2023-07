Galaxy S23 FE : ce benchmark confirme nos pires craintes, vous allez être déçus

Mauvaise nouvelle pour les « fans » de Samsung, le prochain Galaxy S23 FE ne devrait pas être aussi puissant que nous pouvions l’espérer, comme vient de le confirmer le passage du smartphone sur le benchmark Geekbench.

Cela fait plusieurs mois que divers rapports évoquent l’arrivée imminente d’un nouveau modèle de Galaxy S23, le « Fan Edition », qui sera comme chaque fois la version la plus abordable de la série. Compte tenu de son prix réduit, Samsung fait quelques concessions sur la fiche technique, et l’un des aspects les moins attrayants du modèle de cette année serait son processeur.

En effet, divers rapports annonçaient le retour d’une puce très critiquée : l’Exynos 2200. Ce processeur maison de Samsung était celui utilisé sur les Galaxy S22 européens l’année dernière, avant que Samsung ne passe aux SoC Snapdragon au début de l’année avec ses Galaxy S23. Sa présence à l’intérieur du Galaxy S23 FE vient malheureusement d’être confirmée par un benchmark.

L’Exynos 2200 fait son retour dans le Galaxy S23 FE

Comme le dévoile un listing sur le benchmark Geekbench, le prochain Galaxy S23 FE, qui porte le numéro SM-S711B, est équipé d’un processeur avec 8 cœurs, dont un cœur principal à 2.80 GHz, trois cœurs à 2.52 GHz et 4 cœurs à 1,82 GHz. Il s’agit bien là de la puce Exynos 2200, tristement célèbre pour avoir propulsé les Galaxy S22 de l’année dernière.

La puce avait fait couler beaucoup d’encre à cause de sa mauvaise optimisation, qui ne lui permettait non seulement pas de concurrencer sa rivale, le Snapdragon 8 Gen 1, mais offrait également une efficacité énergétique moins bonne.

On peut s’attendre à ce que Samsung ait largement appris de ses erreurs et optimisé sa puce au cours de ces derniers mois, mais il faudra attendre de pouvoir tester le smartphone pour s’en assurer. Quoi qu’il en soit, beaucoup d’internautes auraient préféré retrouver un Snapdragon 8+ Gen 1. On la retrouve par exemple à bord du récent Nothing Phone (2), qui devrait concurrencer directement le smartphone haut de gamme « abordable » de Samsung. En attendant son lancement, qui devrait avoir lieu très bientôt, Samsung va tenir une autre conférence Unpacked le 26 juillet prochain.