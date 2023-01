One UI 5.1 : découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour des Galaxy S23

Alors qu’on s’attend à ce que Samsung lève le voile dès mercredi prochain sur de nouveaux smartphones Galaxy S23 et ordinateurs portables Galaxy Book, ceux-ci seront également accompagnés d’une nouvelle surcouche One UI, la version 5.1. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Seulement quelques jours après la conférence officielle Unpacked de Samsung, on sait déjà tout ce que le géant coréen devrait présenter sur scène. Que ce soit la fiche technique des Galaxy S23 ou encore leurs tarifs en euros en France, ou encore les spécifications des Galaxy Book 3, la conférence de Samsung ne recèle désormais plus beaucoup de surprises.

Grâce au leaker @_snoopytech_ sur Twitter, on sait même à quelles nouveautés logicielles on peut s’attendre sur la nouvelle version One UI 5.1 qui sera lancée en même temps que les Galaxy S23. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés aux smartphones haut de gamme, et sera par la suite déployée sur d’autres modèles.

Quelles nouveautés pour One UI 5.1 ?

Nous allons ici nous concentrer sur les nouveautés de One UI 5.1 par rapport aux versions précédentes, et non sur l’ensemble des fonctionnalités offertes sur la surcouche.

Changer la teinte de vos selfies

Avec One UI 5.1, Samsung simplifie l’accès au bouton Effets, qui permet de changer la teinte de vos selfies. Désormais, celui-ci sera situé sur le côté de l’écran, de sorte qu’il soit plus facilement accessible.

Accès rapide à Expert RAW

Expert RAW est une application qui avait été lancée sur le Galaxy S21 Ultra permettant d’apporter encore plus de fonctionnalités aux smartphones sur la partie photo. Elle est également capable de capturer des images de haute qualité sans aucun traitement ou compression, ce qui est parfait pour ceux qui veulent éditer leurs photos plus tard. La lancer devient également plus facile, celle-ci étant désormais placée directement dans le menu Avancé.

Album de famille partagé

Samsung simplifie aussi le partage de photos avec votre famille. Gallery vous recommande maintenant d'ajouter des photos à votre album familial partagé en reconnaissant les visages des membres de votre famille. Vous bénéficiez également de 5 Go de stockage par membre de la famille (jusqu'à 6 personnes).

Traitement amélioré

Le nouveau traitement photo supprime automatiquement les ombres et les reflets pour que vos clichés aient une belle apparence. Vous pouvez également recréer des GIF pour une meilleure définition et une plus grande clarté.

Samsung améliore la fonction recherche de la Galerie

Dans l’application Galerie, vous pouvez désormais rechercher plusieurs personnes ou objets à la fois. Vous pouvez même rechercher des personnes sans taguer leur nom, en cliquant simplement sur leur visage.

Affichage pratique des informations

Si vous faites glisser vers le haut lorsque vous regardez une photo ou une vidéo dans votre galerie, vous pouvez voir en un coup d'œil où et quand la photo a été prise, sur quel appareil, où elle est stockée, et plus encore.

Changer l’emplacement de sauvegarde des captures d’écran

One UI 5.1 permet désormais aux utilisateurs d’enregistrer leurs captures d’écran et les enregistrements d'écran dans un dossier de leur choix en le configurant dans les fonctions avancées.

Encore plus d’AR Emoji

L’application caméra vous permet de prendre des photos et vidéos amusantes avec vos amis avec le mode « masque ». Vous pouvez remplacer le visage de vos amis par d'autres personnages en cliquant sur l'emoji, jusqu’à trois personnages à la vois.

AR Doodle s’améliore

Les pinceaux sont maintenant disponibles sur l'écran principal d'AR Doodle pour un accès plus rapide. Vous pouvez également redimensionner et déplacer les dessins après les avoir créés, et le nouvel outil gomme vous permet d'effacer juste une partie de vos dessins sans les effacer complètement.

Nouveau Widget de batterie

One UI 5.1 apporte un nouveau widget de batterie, qui vous permet de vérifier le niveau de batterie de vos appareils Galaxy directement depuis l’écran d’accueil.

Nouveau Widget météo intuitif

One UI 5.1 apporte un widget météo offrant un nouveau style d'illustration et un résumé des conditions météorologiques actuelles. Cela permet de connaître facilement les informations météorologiques, qu'il fasse soleil, nuageux, qu'il pleuve ou qu'il neige.

Des fonds d'écran différents selon le mode

Vous pouvez définir des fonds d'écran différents sur l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil en fonction de vos activités actuelles. Choisissez un fond d'écran pour le travail, un autre pour le sport, et bien d'autres encore en définissant différents modes.

Plus de conditions et d'actions pour les scénarios

Les scripts peuvent désormais s’exécuter automatiquement lorsque vous activez le mode avion ou le hotspot mobile. Ils permettent d’ouvrir certaines applications, régler la balance audio gauche/droite, et plus encore. De nouvelles actions vous permettent désormais de contrôler Quick Share, la sensibilité au toucher et de modifier la sonnerie et le style de police.

Collaboration dans Samsung Notes

One UI 5.1 vous permet de créer une note partagée que plusieurs personnes peuvent modifier simultanément.

Contrôles multiples avancés entre le Galaxy Book et le smartphone

Vous pouvez désormais utiliser la souris, le clavier ou le trackpad de votre Galaxy Book non seulement avec votre tablette Galaxy, mais aussi avec votre smartphone Galaxy. Vous pouvez facilement copier et coller du texte et glisser et déposer des images d'un appareil à l'autre comme s'il s'agissait du même appareil

Sortie média pour les enceintes Wi-Fi

Si vous souhaitez continuer à écouter de la musique sur des haut-parleurs Wi-Fi via Spotify Connect et le Chromecast intégré, il suffit d'ouvrir la sortie média depuis la barre d'outils d'accès rapide, et non les applications de musique.

Continuez à surfer sur votre PC

Si vous surfez sur le Web sur votre smartphone avec Samsung Internet, puis continuez à naviguer sur votre PC, vous pouvez retrouver les sites Web que vous avez ouverts sur votre smartphone et continuer à les parcourir avec le navigateur du PC.

Amélioration du multitâche dans DeX

En mode écran partagé, vous pouvez désormais faire glisser le séparateur au milieu de l'écran pour redimensionner les deux fenêtres. Vous pouvez également accrocher une fenêtre à l'un de ses coins pour qu'elle occupe un quart de l'écran.

Suggestions de paramètres

Des suggestions s'affichent désormais en haut de l'écran des paramètres sur votre smartphone, vous indiquant les fonctions utiles à essayer ou les options qui requièrent votre attention afin que vous puissiez les activer ou les essayer immédiatement.

Samsung Internet devient plus efficace

Samsung apporte également de l’attention à son propre navigateur Internet. Vous pouvez désormais effectuer une recherche par nom de dossier dans les signets ou par nom de groupe dans les onglets. La logique de recherche améliorée vous permet de trouver ce que vous cherchez, même si un mot est mal orthographié.

Configuration initiale plus rapide

Si vous passez à un nouveau Galaxy à partir d'un Galaxy ou d'un autre appareil Android, il vous suffit désormais de scanner le code QR de votre ancien appareil pour migrer automatiquement vos réseaux Wi-Fi, votre compte Samsung et votre compte Google.

Des informations météorologiques détaillées en un coup d'œil

Des informations météorologiques utiles sont désormais affichées sur l'écran principal de l'application Météo. Vous pouvez consulter les alertes, les bulletins météorologiques quotidiens, les précipitations horaires et les graphiques de température en couleur.

Bixby Text Call

Utilisez l'appel texte Bixby pour répondre automatiquement aux appels et connaître l'objet de l'appel. Vous verrez ce que l'appelant dit dans un chat textuel, et vous pouvez toucher ou taper des réponses pour qu'elles soient lues à haute voix à l'appelant. Cependant, comme souvent, cette fonctionnalité est uniquement disponible en anglais et en coréen.