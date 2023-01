Le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage sera plus lent que les autres modèles

Tous les Galaxy S23 ne seraient pas aussi rapides les uns que les autres, car tous ne sont finalement pas équipés du même type de puces pour la mémoire flash. En effet, la version 128 Go serait basée sur une génération plus ancienne, et donc moins performante.

Depuis qu’un rapport avait dévoilé les prix en France de l’ensemble des Galaxy S23, nous savions que Samsung allait proposer ses Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra avec 256 Go de stockage de base, tandis que le modèle le plus petit, le Galaxy S23, arriverait lui avec un minimum de 128 Go de stockage.

Si cela peut suffire à certaines personnes qui ne prennent pas beaucoup de photos, on sait désormais qu’il ne faut pas s’attendre au même niveau de performances sur ce modèle le mois cher. En effet, plutôt qu’utiliser un stockage de dernière génération, Samsung aurait plutôt décider d’opter pour une version plus ancienne, et donc moins rapide.

Le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage sera le moins rapide

Sur Twitter, le leaker Ice Universe rapporte que le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage utilisera une mémoire de stockage UFS 3.1, la même que les Galaxy S22 de l’année précédente. De leur côté, tous les autres Galaxy S23 profiteront de la nouvelle génération UFS 4.0. Elle propose des débits bien plus rapides, mais également une consommation d’énergie réduite.

La norme UFS 4.0 peut offrir des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 4 200 Mo/s, et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 2 800 Mo/s. De son côté, l'efficacité énergétique sera améliorée de 46 % par rapport à la norme UFS 3.1 de l'entreprise, et la bande passante sera deux fois plus élevée que celle de cette dernière.

Ce choix devrait donc empêcher le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage d’être aussi rapide que les autres modèles dans les tâches quotidiennes, mais il ne s’agira probablement pas de la seule explication aux écarts de performances qui pourront être constatés. En effet, nous rapportions précédemment que malgré l’utilisation d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 sur toutes les versions, le Galaxy S23 n’utilisera pas un système de refroidissement aussi efficaces que les Galaxy S23+ et S23+ Ultra, ce qui conduira probablement à une puissance réduite lors d’un usage intensif.