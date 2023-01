Galaxy S23 : mauvaise nouvelle, la recharge sans fil sera limitée à seulement 10W

Si l’on pouvait s’attendre à ce que les nouveaux Galaxy S23 soient plus performants que leurs prédécesseurs dans tous les domaines, il n’en est rien. Samsung a visiblement diminué la puissance de la recharge sans fil.

En plus de dévoiler tous les prix français en euros des Galaxy S23, le leaker @billbil-kun de Dealabs a également partagé l’intégralité de la fiche technique des trois smartphones haut de gamme de Samsung. La plupart des caractéristiques techniques avaient déjà été dévoilées dans de précédents rapports. Cependant, nous avons tout de même droit à quelques surprises, et certaines ne sont pas très réjouissantes.

Sur les fiches techniques officielles des Galaxy S23, on remarque plusieurs mauvaises surprises. Tout d’abord, aucun des Galaxy S23 n’est annoncé comme étant compatible Wi-Fi 7. Pourtant, le Snapdragon 8 Gen 2 permet bien aux smartphones d’utiliser cette nouvelle norme. Le Wi-Fi 7 pourrait très bien arriver avec une mise à jour ultérieurement, mais il ne sera visiblement pas disponible au lancement le 1er février.

Les Galaxy S23 vont se recharger plus lentement que prévu

On remarque également que Samsung indique que les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ne sont compatibles qu’avec la recharge rapide sans fil qu’à une puissance de 10 W. C’est donc moins que les Galaxy S22 de l’année dernière, qui possédaient tous une batterie supportant jusqu’à 15 W. Samsung va donc prendre encore plus de retard sur ses concurrents cette année, qui proposent pour la plupart jusqu’à 50 W en sans fil.

Concernant les autres limitations, nous n’aurons droit qu’à deux modèles de Galaxy S23 et S23+ avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Il faut également noter l’absence de la nouvelle génération de mémoire vive LPDDR5X, les S23 devant se contenter de RAM LPDDR5. Les smartphones ne prendront également en charge qu’une seule e-SIM, mais elle pourra être accompagnée de 2 SIM physiques.

Malgré tout cela, nous avons tout de même droit à quelques bonnes nouvelles. Tout d’abord, tous les modèles seront protégés par la nouvelle génération de verre Gorilla Glass Victus 2, qui promet aucun dommage sur votre smartphone en cas de chute d’un mètre sur du béton, et de deux mètres sur de l’asphalte. Enfin, les smartphones arrivent avec One UI 5.1 sous Android 13, une certification IP68 pour la résistance à l’eau et la poussière ainsi que la nouvelle norme Bluetooth 5.3.