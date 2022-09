Galaxy S23 : l’autonomie pourrait légèrement augmenter par rapport au S22

Les prochains Samsung Galaxy S23 devraient arriver dès le début de l’année 2023, mais nous savons déjà que le modèle le plus petit devrait être légèrement plus autonome que la génération précédente.

Quelques semaines après avoir appris que le prochain Galaxy S23 Ultra conserverait la même batterie que le Galaxy S22 Ultra, un nouveau rapport de nos confères coréens TheElec nous dévoile à quoi il faut s’attendre pour la batterie du Galaxy S23 classique. D’après eux, le Galaxy S23, le modèle le plus petit de la série, pourrait bien voir son autonomie augmenter.

Nous savons déjà que le Galaxy S23 sera très similaire à son prédécesseur, le Galaxy S22. En effet, on retrouvera toujours un écran FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,1 pouces. Les dimensions seront néanmoins légèrement différentes, 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour le Galaxy S23, contre 146,0 x 70,6 x 7,6 mm pour le Galaxy S22. Contre toute attente, les bordures de l’écran vont augmenter de 0,15 mm, et ces petites différences devraient permettre à Samsung de revoir la taille de la batterie à la hausse.

La taille de la batterie du Galaxy S23 va augmenter

D’après les informations de The Elec, Samsung pourrait augmenter la taille de l’accumulateur du Galaxy S23 de 5 % par rapport à celui du Galaxy S22. Sa batterie de 3700 mAh pourrait donc atteindre environ 3900 mAh sur la nouvelle génération l’année prochaine. Grâce à cette capacité revue à la hausse, on s’attend à ce que l’autonomie du Galaxy S23 augmente, mais il ne s’agira pas du seul facteur.

On sait que tous les Galaxy S23 vont profiter de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui s’annonce beaucoup plus efficace énergétiquement que le processeur Exynos 2200 du Galaxy S22. Pour l’instant, on ne sait pas si le Galaxy S23+ va lui aussi profiter d’une plus grosse batterie. Sa batterie avait récemment été aperçue chez un organisme de certification, mais l’image était trop floue pour que nous pussions distinguer sa capacité. Pour rappel, le Galaxy S22+ profitait lui d’une batterie de 4500 mAh, qui est un peu juste pour un smartphone grand format avec un écran de 6,7 pouces et un taux de rafraichissement 120 Hz.

Source : TheElec