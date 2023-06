Samsung Galaxy S23 FE : le smartphone se dévoile en images avant son lancement officiel

Le lancement du Galaxy S23 FE est imminent, et on sait enfin à quoi le smartphone va ressembler. Sans surprise, il hérite du design de ses prédécesseurs, mais adopte un format plutôt particulier pour un smartphone haut de gamme.

Cela fait plusieurs mois maintenant que nous évoquons l’arrivée du Galaxy S23 FE, et si l’on connait déjà presque l’intégralité de sa fiche technique, nous n’avons jusqu’à présent pas eu l’occasion de découvrir son design. C’est désormais chose faite, grâce à des rendus 3D partagés comme souvent par le célèbre leaker OnLeaks.

Vous l’aurez peut-être remarqué, le Galaxy S23 FE ressemble comme deux gouttes d’eau à un Galaxy S23 classique, mais adopte des dimensions différentes. En effet, le smartphone va mesurer environ 158 x 76,3 x 8,2 mm, et sera donc un peu plus grand et épais qu’un Galaxy S23.

Le Galaxy S23 FE est plus grand qu’un Galaxy S23+

Avec de telles dimensions, le Galaxy S23 FE est même finalement plus grand qu’un Galaxy S23+, qui mesure lui 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. Le problème, c’est que le Galaxy S23+ offre un écran de 6,6 pouces, tandis que le Galaxy S23 FE doit se contenter d’un écran de 6,4 pouces.

Il en résulte de larges bordures noires tout autour de l’écran, qui rapprochent plus le Galaxy S23 FE d’un smartphone de milieu de gamme de la série A que d’un smartphone haut de gamme. Samsung probablement fait ce choix pour réduire le tarif de l'appareil, puisque celui-ci avait été jugé beaucoup trop élevé sur le Galaxy S21 FE précédent.

En dehors de son gabarit, on sait que le Galaxy S23 FE devrait arriver en Europe avec une puce Exynos 2200, et non avec un Snapdragon 8 Gen 2. On s’attend également à ce qu’il se contente d’une batterie de 4500 mAh, d’une recharge rapide 25W, mais des améliorations seraient prévues en photo. Le smartphone disposerait de la même caméra principale de 50 MP que les Galaxy S23, ce qui constituerait une mise à jour bienvenue pour l’appareil. Le Galaxy S23 FE devrait arriver d’ici ces prochaines semaines, mais nous ne connaissons pas encore la date de lancement exacte. On vous tiendra évidemment au courant.