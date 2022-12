Galaxy S23 : le smartphone de Samsung risque de chauffer rapidement, voici pourquoi

Le Galaxy S23 ne serait pas le smartphone le plus adapté en gaming, si l’on en croit un nouveau rapport d’un célèbre leaker. L’appareil ne serait pas assez bien refroidi, ce qui pourrait conduire à des problèmes de surchauffe.

Cela fait plusieurs années que Samsung est accusé de faire des économies sur les composants de ses smartphones pour augmenter ses bénéfices, et il en serait de même avec la prochaine série Galaxy S23. En effet, le leaker Ice Universe dévoile que Samsung n’aurait pas incorporé de chambre à capteur dans son petit Galaxy S23, alors que le Galaxy S23 Ultra en utilisera bien une.

Déjà sur ses Galaxy S22 et les modèles qui les précédaient, Samsung n’avait jamais opté pour un refroidissement aussi performant que ses concurrents. Bien que les smartphones soient équipés des mêmes puces que ses rivaux sur Android, cela se traduisait par des performances moins importantes, les smartphones étant souvent bridés pour ne pas surchauffer.

Le Galaxy S23 ne sera pas adapté pour de longues sessions de gaming

Si l’on sait déjà que le Galaxy S23 Ultra devrait être meilleur en gaming que l’iPhone 14 Pro, grâce à l’adoption de la surpuissante puce Snapdragon 8 Gen 2, cela pourrait ne pas être le cas du plus petit modèle de la série. En effet, malgré les avancées de Qualcomm pour rendre son processeur aussi efficace que possible, l’absence de refroidissement sur le Galaxy S23 pourrait bien ne pas lui permettre d’être aussi intéressant que ses grands frères en utilisation intensive.

Dans des tâches comme le gaming, l’absence de chambre à vapeur empêchera certainement le smartphone d’atteindre le même niveau de performances que ses concurrents directs, ainsi que les sessions de gaming trop prolongée. On sait néanmoins que les Galaxy S23 devraient profiter d’un mode spécial pour booster l’autonomie sans toucher au taux de rafraichissement, ce qui pourrait se traduire par une limitation des performances du processeur.

Samsung a probablement décidé de se passer de chambre à vapeur à cause de la taille et la finesse de son Galaxy S23, qui devrait toujours avoir droit à un écran de 6,1 pouces. Cependant, un petit format n’empêche pas ses rivaux tels que le Xiaomi 13 d’utiliser des systèmes de refroidissements très conséquents. Ce dernier est par exemple équipé d’une chambre à capteur de pas moins de 4642 mm², soit la plus grande pour un smartphone de sa catégorie. De premiers tests ont d’ailleurs déjà montré que le Xiaomi 13 pouvait se vanter d’être meilleur en gaming que le Xiaomi 13 Pro, pourtant plus grand et plus cher.