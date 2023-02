Galaxy S23 et S23+ officiels : plus puissants, plus autonomes, les nouveaux flagships de Samsung s’annoncent très prometteurs

Les Galaxy S23 sont enfin là. À l’occasion de sa première conférence Unpacked de 2023, Samsung vient de renouveler sa série de smartphones haut de gamme avec trois nouveaux modèles.

Ça y est, après des mois de rumeurs et de fuites de tout genre, Samsung vient enfin de lancer officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme de 2023, les Galaxy S23. Cette année, les appareils ne sont pas vraiment une révolution par rapport aux générations précédentes, mais apportent tout de même quelques améliorations ciblées qui viennent corriger certains défauts de cette série.

Nous nous attarderons ici sur les Galaxy S23 et S23+, mais vous pouvez également aller consulter notre article dédié au Galaxy S23 Ultra pour en apprendre plus à son sujet.

Les Galaxy S23 et S23+ ont droit à plus de puissance

La plus grande nouveauté des Galaxy S23 et S23+ cette année est l’adoption d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 de dernière génération. Samsung a préféré nouer un partenariat avec Qualcomm plutôt qu’opter pour ses propres SoC Exynos, qui avaient été vivement critiqués les années passées. Au programme, toujours plus de puissance, notamment au niveau du GPU.

D’ailleurs, les Galaxy S23 ont la particularité d’être équipés d’une version modifiée « for Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2, avec des fréquences en hausse par rapport aux puces des autres smartphones Android. L’amélioration principale se situera probablement au niveau de l’efficacité énergétique, le Snapdragon 8 Gen 2 étant beaucoup plus économe que les puces Exynos. On s’attend donc à une autonomie légèrement meilleure.

Le processeur est épaulé par de la RAM LPDDR5X ainsi que de la mémoire de stockage de nouvelle génération UFS 4.0, sauf sur le S23 avec 128 Go de stockage, qui doit lui se contenter de l’ancienne norme moins rapide UFS 3.1. Au niveau de la connectivité, les smartphones sont évidemment compatibles 5G, et Wi-Fi 6E. Pas de Wi-Fi 7 pour ces modèles, mais on a le droit à du Bluetooth 5.3.

La batterie augmente, et l’autonomie aussi ?

Le Snapdragon 8 Gen 2 ne devrait pas être l’unique responsable d’une autonomie en hausse. Cette année, Samsung a revu à la hausse la capacité des batteries des Galaxy S23 et S23+. Le modèle le plus petit peut cette fois-ci compter sur 3900 mAh, contre 3700 mAh précédemment, tandis que la version Plus profite de 4700 mAh, en hausse de 200 mAh également. Les batteries sont compatibles avec la recharge rapide filaire 25W pour le S23 et 45W pour le S23+, mais la recharge rapide sans fil a, elle, été revue à la baisse, avec seulement 10W.

Samsung a fait le choix de conserver des écrans AMOLED 120 Hz FHD+ (2340 x 1080 pixels), de 6,1 pouces sur le Galaxy S23 et de 6,6 pouces sur le Galaxy S23+. Toujours pas de technologie LTPO, celle-ci étant réservée au Galaxy S23 Ultra. Cependant, les écrans seront plus lumineux que la génération précédente, avec jusqu’à 1750 nits de luminosité. On a aussi droit à du verre Gorilla Glass Victus 2, qui promet une résistance aux chutes accrue, y compris les chutes sur des surfaces très rugueuses comme le béton, jusqu'à 1 m (hauteur des hanches) ou jusqu'à 2 m (hauteur de la tête) si le smartphone tombe sur l'asphalte.

Au niveau photo, pas beaucoup de changements non plus. On retrouve toujours les mêmes caméras, un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X. La partie selfie est assurée par une caméra de 12 MP placée dans un poinçon au centre de l’écran.

Enfin, notons que les smartphones seront livrés avec la nouvelle surcouche One UI 5.1, basée sur Android 13. Le Samsung Galaxy S23 mesurera 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour 167 grammes, tandis que le Galaxy S23+ mesurera 157,8 x 76,2 x 7,6 mm pour 195 grammes. Le poids demeure donc identique, mais les dimensions diffèrent très légèrement.

Prix et disponibilités

Si Samsung n’a pas augmenté ses prix aux États-Unis, les smartphones voient leur prix augmenter en France, et la hausse est plutôt significative. Le Galaxy S23 le moins cher est désormais 100 euros plus chers que le Galaxy S22 de l’année précédente. Le prix de départ fixé à 959 euros pour la configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Galaxy S23+ débute lui avec 256 Go de stockage, mais son prix augmente aussi pour passer à 1219 euros. Six coloris sont au choix : Green, Cream, Phantom, Lavender, Light Blue et Light Green. Cependant, ces deux derniers sont uniquement proposés sur le site officiel de Samsung.

Au niveau des disponibilités, les smartphones arriveront sur le marché le 17 février prochain. Pour ces deux semaines de précommandes, on vous rappelle que Samsung vous offrira une mise à niveau gratuite vers la variante supérieure avec plus de stockage. En d’autres termes, il vous suffira d’acheter le Galaxy S23 avec 128 Go de stockage à 959€ pour recevoir le Galaxy S23 avec 256 Go (d’une valeur de 1019 €).

Les étudiants (Unidays), les adhérents MACIF et les abonnés Ulys (Obiz) profiteront en plus de 15% de réduction, d’un an de Samsung Care+, d’un chargeur ainsi que d’une coque offerts.

Voici un récapitulatif de tous les tarifs :