Le Galaxy S23+ va voir son autonomie augmenter grâce à une batterie plus grosse

Les Galaxy S23 et S23+ ne s’annoncent pas vraiment révolutionnaires par rapport à la génération précédente, mais Samsung aurait tout de même prévu d’augmenter la capacité des batteries des deux prochains modèles.

Alors que nous avions appris il y a quelques jours que le Galaxy S23 pourrait profiter d’une batterie 5% plus grosse que sur le Galaxy S22, ce qui porterait la capacité de l’accumulateur à environ 3900 mAh, il ne s’agirait vraisemblablement pas du seul modèle qui verra son autonomie augmenter. En effet, selon un nouveau rapport de nos confrères de GalaxyClub, le Galaxy S23+ va également avoir droit à une batterie un peu plus grosse.

D’après leurs informations, le Galaxy S23+ va cette fois-ci profiter d’une batterie de 4700 mAh, ce qui est plutôt généreux pour un smartphone avec un écran de 6,6 pouces. Il s’agit donc d’une augmentation de 200 mAh par rapport aux 4500 mAh du Galaxy S22+ actuel. De son côté, le Galaxy S23 Ultra devrait être le seul à conserver la même batterie que le modèle précédent, soit 5000 mAh.

L’autonomie va augmenter mais pas la puissance de la recharge rapide

Grâce à cette petite augmentation de la capacité de la batterie, le Galaxy S23+ devrait profiter d’un léger gain au niveau de l’autonomie. Cependant, cette hausse ne sera pas le seul facteur qui rendra le smartphone plus endurant que la génération actuelle. Les appareils seront surtout beaucoup plus efficaces énergétiquement que les Galaxy S22 grâce à l’abandon des puces Exynos de Samsung. Les Galaxy S23 seraient tous équipés de puces Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui s’annonce bien plus intéressante dans tous les domaines.

Bien que le smartphone voie son autonomie augmenter, ce ne sera pas le cas de la recharge rapide. Nous avions vu il y a quelques jours que les appareils avaient déjà été certifiés plusieurs mois avant leur lancement officiel. Comme le dévoile l’organisme chinois 3C, les Galaxy S23 et S23+ devront toujours se contenter d’une puissance maximale de 25 W pour la recharge.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir plus au sujet des trois prochains smartphones haut de gamme de Samsung, puisqu’il semblerait que le fabricant coréen compte avancer le lancement au début de l’année prochaine. D’ici là, comme chaque année, on s’attend à ce que plusieurs leakers dévoilent tout ce qu’il faut savoir sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Source : GalaxyClub