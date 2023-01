Les Galaxy S23 vont faire le plein de fonctionnalités photo, surtout en mode nuit

Samsung commence à teaser ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, à quelques semaines de leur présentation. On en sait désormais un peu plus au sujet des fonctionnalités photo que l’on peut attendre de cette nouvelle génération.

Qui dit nouveaux smartphones haut de gamme Samsung dit généralement nouvelles fonctionnalités photo. Alors que leur lancement n’est pas prévu avant le 1er février prochain, Samsung China a déjà dévoilé deux petits teaser, relayés par le leaker Ice Universe.

Sur ceux-ci, Samsung met en avant trois capteurs photo, vraisemblablement ceux des Galaxy S23 et S23+, mais annonce également la couleur en ce qui concerne les performances photo que l’on peut attendre. Le fabricant coréen aurait mis l’accent cette année sur la photographie de nuit, en basse luminosité.

Les Galaxy S23 promettent de voir dans le noir

« Conçu pour le clair de lune », « capturez la nuit, même en basse lumière », « de superbes photos de nuit arrivent », peut-on lire dans le teaser. Samsung promet donc que ses smartphones vont exceller en basse luminosité, comme l’avaient laissé entendre des rapports précédents. Ceux-ci bénéficieraient d’ailleurs d’un mode « vision nocturne », leur permettant de voir dans le noir.

Dans des conditions de très faible luminosité, vos photos devraient toujours être assez lumineuses, mais on s’attend tout de même à ce que du bruit soit présent sur les clichés. On imagine que Samsung a grandement amélioré son algorithme de traitement de l’image pour parvenir à récolter le plus de lumière possible la nuit. Le responsable de l’amélioration des clichés sera également le Snapdragon 8 Gen 2, qui utilise un coprocesseur Spectra de nouvelle génération. Ce dernier est plus puissant, et permet donc d’obtenir des photos de bien meilleure qualité.

Un deuxième teaser des Galaxy S23 met lui en avant la haute définition du nouveau capteur de 200 MP du Galaxy S23 Ultra. Après avoir utilisé un capteur de 108 MP depuis maintenant plus de 3 ans sur ses Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra et S22 Ultra, le nouveau modèle Ultra est équipé d’un tout nouveau capteur ISOCELL HM2 de Samsung, dont les spécifications techniques exactes sont encore inconnues.