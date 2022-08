Le Galaxy S23 Ultra va bien abandonner le capteur photo de 108 MP pour un 200 MP

Après avoir utilisé un capteur de 108 MP dans ses Galaxy S Ultra durant trois ans, Samsung est enfin prêt à sauter le pas et utiliser un nouveau capteur avec encore plus de mégapixels dans son prochain smartphone haut de gamme.

Selon un nouveau rapport de l'agence coréenne ETNews repéré par Android Authority, il semble très probable que le Samsung Galaxy S23 Ultra n’utilisera pas de capteur de 108 MP, contrairement aux générations précédentes. Selon les sources de la publication, Samsung a informé ses “principaux partenaires” qu'elle allait utiliser un appareil photo de 200 mégapixels dans la prochaine génération de son smartphone phare.

Le média coréen corrobore donc les informations du leaker Ice Universe, qui avait déjà lui aussi indiqué que Samsung allait passer sur un capteur de 200 MP sur la génération suivante. Samsung sera loin d’être le premier à équiper un smartphone d’un tel capteur, puisque le récent Motorola Edge X30 Pro lancé en Chine il y a quelques jours a été le premier à être doté d’un capteur de 200 MP. Xiaomi va également doter son prochain 12T Pro d’un capteur avec autant de mégapixels.

Que sait-on du capteur de 200 MP que va utiliser Samsung ?

ET News ne dévoile pas quel capteur utilisera Samsung dans son prochain Galaxy S23 Ultra, mais Ice Universe avait annoncé précédemment que le géant coréen allait miser sur un capteur photo HP2, un modèle qui n’est pas encore sorti.

Pour rappel, Samsung avait levé le voile l’année dernière sur son premier capteur photo de 200 MP pour smartphones, l’ISOCELL HP1. Utilisé chez Motorola et Xiaomi, ce capteur propose des pixels de 0,64 µm pour une taille de 1/1,22 pouce. Samsung avait aussi dévoilé l’ISOCELL HP3, un capteur plus petit destiné aux smartphones de milieu de gamme avec un format de 1/1,4 pouce et des pixels individuels de 0,56 µm.

L’ISOCELL HP2 devrait donc être une version plus petite du HP1, mais plus grande que le HP3. Il est étonnant que Samsung ait décidé de ne pas miser sur son capteur le plus grand. Cependant, il est probable que le géant coréen n’ait pas eu la place de caser une telle caméra dans son smartphone, puisque celui-ci utilisera déjà trois autres caméras à l’arrière.

