Le Galaxy S23 enregistre deux fois plus de précommandes que le Galaxy S22, le carton est total

On sait déjà que le Galaxy S23 est un succès monumental, mais Samsung vient d’en rajouter une couche. Dans un billet de blog annonçant la disponibilité globale du smartphone chez les revendeurs, le constructeur en profite pour révéler que sa nouvelle gamme a enregistré le double de précommandes par rapport au Galaxy S22.



Comme chaque année, Samsung rafle tout avec sa nouvelle gamme de Galaxy S. En quelques jours seulement, les Galaxy S23 ont déjà établi un nouveau record en s’écoulant à 1,09 million d’exemplaires en Corée du Sud, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Mais le pays d’origine du constructeur est déjà un territoire conquis pour ce dernier. Qu’en est-il donc de la France ?

Là encore, c’est un carton plein pour Samsung. Certainement influencés par le succès déjà conséquent des Galaxy S22, les utilisateurs sont visiblement séduits par la formule de ses flagships. Ceux-ci se sont littéralement jetés sur le smartphone à l’ouverture des précommandes. Selon les estimations internes de la firme, le nombre de précommandes a été deux fois plus important pour les Galaxy S23 que pour les Galaxy S22 dans l’Hexagone.

Le Galaxy S23 établit un nouveau record de ventes en France

Sans surprise, c’est encore le modèle le plus performant qui s’attire les louanges des utilisateurs. Si Samsung ne dévoile pas les chiffres exacts pour la France, ce dernier glisse tout de même que le Galaxy S23 Ultra représente 60 % des précommandes enregistrées à l’échelle mondiale. Par ailleurs, les nouveaux coloris exclusifs ont également le vent en poupe, puisque 35 % des utilisateurs ont opté pour ces derniers (26 % pour le Galaxy S23+). On s’attend néanmoins à ce que ces chiffres se rééquilibrent avec les ventes effectuées en magasin.

« Les chiffres des précommandes de cette année illustrent la forte confiance que les clients accordent à notre marque et démontrent que notre engagement en faveur d’une innovation révolutionnaire et d’un plus grand respect de l’environnement continue de trouver un écho auprès des consommateurs », a déclaré TM Roh, Président et Responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung.

Source : Samsung