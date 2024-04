Galaxy S25 : Samsung évoque officiellement les capacités de son prochain smartphone

Les expériences Galaxy AI de Samsung sont sur le point de bénéficier d'un grand coup de pouce. La société aurait confirmé son intention d'intégrer la prochaine puce Gemini Nano 2 de Google dans la gamme de smartphones phares Galaxy S25 de l'année prochaine.

Chulmin Jo, vice-président de la division System LSI de Samsung, a donné des détails concernant le prochain Galaxy S25 lors d'un récent forum sur les semi-conducteurs pour l'IA en Corée du Sud. Selon les médias locaux, Jo a déclaré que Samsung collaborerait avec Google pour intégrer la deuxième génération du modèle Gemini Nano à langage large dans la série Galaxy S25.

Le modèle original Gemini Nano AI de Google alimente actuellement les fonctions Galaxy AI présentes sur les derniers téléphones Galaxy S24, telles que Circle to Search. Cependant, le Gemini Nano 2 devrait permettre de renforcer ces capacités grâce à des performances améliorées et des fonctionnalités toujours plus intéressantes.

Le Galaxy S25 sera rempli de fonctionnalités d’IA

Bien que Samsung n'ait pas fourni de détails sur ce à quoi il faut s'attendre, la puce Gemini Nano 2 améliorée devrait permettre des fonctions Galaxy AI plus avancées et le traitement du langage naturel sans dépendre de la connectivité au cloud. Le matériel amélioré pourrait notamment permettre des interactions vocales nuancées, une partie photo plus intelligente ou encore une aide à la productivité sur l'ensemble du Galaxy S25.

Il est intéressant de noter que les commentaires du dirigeant de Samsung semblent confirmer que Google développe activement un successeur au Gemini Nano, même si le géant de la technologie n'a pas encore officiellement dévoilé de tels plans. Les deux titans de la technologie semblent avoir déjà entamé une collaboration pour intégrer la prochaine génération de silicium d'IA lorsque la gamme Galaxy S25 arrivera au début de l'année 2025.

Il reste maintenant à voir si ces nouvelles fonctionnalités prévues pour les Galaxy S25 seront également déployées sur d’anciens modèles, tels que les Galaxy S24 ou encore les Galaxy S23. Galaxy AI était à l’origine uniquement disponible sur les derniers modèles de Samsung, mais le fabricant coréen a officiellement annoncé qu’il étendrait ces fonctionnalités à d’autres modèles, même s’il ne s’agit que des smartphones haut de gamme les plus récents de l’entreprise.