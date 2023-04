Galaxy S23 FE : le smartphone Samsung arriverait cette année avec une puce Exynos

À la fin de l’année, Samsung devrait commercialiser un nouveau Galaxy S23 « Fan Edition », sa série de smartphones abordable qui n’avait eu droit à aucun modèle en 2022. Néanmoins, ceux-ci arriveraient avec une mauvaise surprise.

L’année dernière, Samsung avait fait le choix de ne lancer aucun Galaxy S22 FE, après l’échec cuisant du Galaxy S21 FE l’année précédente. Après plusieurs reports, ce dernier était finalement sorti beaucoup trop tard pour être assez compétitif. Samsung préparerait un nouveau modèle pour cette année, plus abordable, et on ne sait déjà un peu plus à son sujet.

Alors que Samsung avait décidé d’abandonner les processeurs Exynos sur ses récents Galaxy S23, utilisant ainsi des puces Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm sur tous les modèles, le Galaxy S23 FE pourrait bien marquer le retour des SoC maison de Samsung, si l’on en croit un nouveau rapport de SamMobile.

Le Galaxy S23 FE arrive chez nous avec une puce Exynos

D’après SamMobile, le Samsung Galaxy S23 FE sera équipé du SoC Exynos 2200 dans toutes les régions, contrairement au S21 FE, qui était équipé d'une puce Snapdragon ou Exynos en fonction du marché. Pour rappel, il s’agit de la puce qui avait été utilisée en Europe l’année dernière dans les Galaxy S22, et qui avait été beaucoup critiquée en raison de ses performances en retrait par rapport aux puces de Qualcomm.

Au lancement du Galaxy S23 FE en fin d’année, l’Exynos 2200 aura alors près de deux ans, ce qui empêchera évidemment le smartphone de se classer parmi les plus puissants du marché. Cependant, le choix d’utiliser cette puce plutôt qu’une autre pourrait bien permettre à Samsung de tirer le prix de son smartphone vers le bas, et ainsi ne pas reproduire la même erreur qu’avec le modèle précédent.

Au niveau du reste de la fiche technique, SamMobile évoque une caméra principale de 50 MP, contre 12 MP précédemment, une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 25 W, 128 Go ou 256 Go de stockage, et 6 Go ou 8 Go de RAM. Il faudra probablement attendre plusieurs mois supplémentaires avant d’en savoir davantage à son sujet, mais nous vous tiendrons évidemment au courant.