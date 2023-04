Galaxy S23 : la recharge sans fil est incroyablement lente par rapport au Galaxy S22, mieux vaut être patient

On savait que Samsung avait limité la puissance de la charge rapide sur ses Galaxy S23. On sait désormais à quel point cela ralentit le processus. Il faut en effet 2 heures et 37 minutes au modèle Ultra pour passer 0 à 100 % d’autonomie en charge sans fil, soit presque 40 minutes de plus que son prédécesseur.

À la sortie du Galaxy S23, beaucoup se sont accordés pour dire que le smartphone imitait son prédécesseur sur bien des aspects — ce qui en fait d’ailleurs un excellent appareil. Néanmoins, quelques changements sont également à noter, et pas forcément dans le bon sens. La charge sans fil, en outre, a été impactée. Alors qu’elle était limitée à 15W sur le Galaxy S22, celle-ci atteint désormais un maximum de 10W pour le nouveau modèle.

Il y a tout de même une nuance à apporter. En utilisant un chargeur sans fil Samsung, on bénéficie bel et bien d’une puissance 15W — ce qui est déjà un retour en arrière en soi. On aurait pu donc, légitimement, penser que le Galaxy S23 se rechargeait aussi rapidement sur le S22 avec ce chargeur 15W. Malheureusement il n’en est rien, comme le montrent des tests menés par nos confrères de Phone Arena.

Le Galaxy S23 Ultra met 40 minutes de plus à se recharger sans fil que le S22 Ultra

Les résultats obtenus par le modèle Ultra sont sans doute les plus parlants. En effet, il faut 2 heures et 37 minutes au smartphone pour passer 0 % à 100 % d’autonomie avec le chargeur sans fil 15 W. C’est presque 40 minutes de plus que son prédécesseur, qui lui n’a besoin que de 1 heure et 28 minutes. Le constat n’est guère meilleur pour le reste de la gamme. Le Galaxy S23 Plus (1 h 48) et le Galaxy S23 (1 h 40) mettent tous deux plus de temps à se recharger que leurs équivalents de 2022 (1 h 33 et 1 h 24 respectivement).

Autrement dit, tout semble indiquer que Samsung a délibérément plafonné la puissance de recharge sans fil pour ses nouveaux smartphones en dessous des 15 W. Il est désormais de notoriété commune que le constructeur tient à tout prix à préserver la durée de vie de ses batteries et il n’est donc pas étonnant que celui-ci cherche à réduire la chaleur émise par ses chargeurs. Reste qu’avec ces résultats, les Galaxy S23 sont les smartphones haut de gamme les plus lents dans ce domaine, l’iPhone 14 Pro max mettant 2 heures et 35 minutes à se recharger dans ces conditions.

Source : Phone Arena