Galaxy S23 : Samsung va augmenter la taille des bordures de l’écran

Samsung s’apprête à lancer d’ici l’année prochaine trois nouveaux smartphones haut de gamme, et à plusieurs mois de leur présentation officielle, nous savons désormais tout des dimensions de tous les appareils de la série S23.

Sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Ice Universe a dévoilé que Samsung allait revoir les dimensions de ses smartphones de nouvelle génération Galaxy S23 l’année prochaine. Malheureusement, alors que tous les fabricants de smartphones tentent de réduire les bordures de leurs appareils, il semble que Samsung va faire l’inverse sur cette nouvelle série.

Après avoir dévoilé que les Galaxy S23 n’allaient n’être que des évolutions mineures par rapport à la génération actuelle, Ice Universe annonce désormais que Samsung va revoir à la hausse la taille des bordures de l’écran de ses smartphones. Les dimensions de tous les appareils ont été dévoilées, et elles ne vont pas plaire à tous les fans du fabricant coréen.

Lire également : Le Galaxy S23 Ultra ne sera pas la révolution attendue, il s’inspire trop de son prédécesseur

Les Galaxy S23 changent de dimensions par rapport aux Galaxy S22

D’après les informations de Ice Universe, on peut s’attendre à ce que les Galaxy S23 conservent des écrans identiques à leurs prédécesseurs, c’est-à-dire une dalle FHD+ (2340 x 1080 pixels) de 6,1 et 6,6 pouces pour les Galaxy S23 et S23+, et une dalle QHD+ (3088 x 1440 pixels) de 6,8 pouces pour le Galaxy S23 Ultra.

Cependant, malgré des écrans identiques, Samsung va bien changer les dimensions des smartphones. Le Galaxy S23 mesurerait 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, contre 146,0 x 70,6 x 7,6 mm pour le Galaxy S22. La différence peut paraître minime, mais on remarque que le Galaxy S23 est 0,3 mm plus long et 0,3 mm plus large. Cela se traduira malheureusement par des bordures 0,15 mm plus épaisses de chaque côté du smartphone.

De son côté, le Galaxy S23+ mesure 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, contre 157,4 x 75,8 x 7,64 mm pour le Galaxy S22+. Ses bordures vont donc augmenter de 0,2 mm de chaque côté, mais le smartphone va s’affiner de 0,04 mm.

Enfin, le Galaxy S23 Ultra sera le modèle qui connaîtra le moins de changements au niveau de ses dimensions. Il mesurera 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, contre 163,3 x 77,9 x 8,9 mm pour le Galaxy S22 Ultra. Le nouveau modèle sera donc légèrement plus long, et légèrement plus large. Cela pourrait se traduire par un menton plus fin (la bordure inférieure), mais des bordures latérales plus épaisses.

Comme vous pouvez le constater, les évolutions en matière de design seront presque imperceptibles sur cette nouvelle génération. La principale nouveauté devrait donc être l’abandon des processeurs Exynos par Samsung.