Android 10 est désormais officiellement disponible. En plus des Pixel, de nombreux smartphones pourront installer la dernière version de l’OS mobile de Google. On fait le point sur les appareils confirmés par les constructeurs dans la liste ci-dessous.

Android 10 est officiellement disponible depuis le 3 septembre 2019. Google a annoncé qu’avec Android 10, son OS mobile abandonnait les noms de dessert qui avaient pourtant fait la marque de fabrique du système d’exploitation jusqu’ici. Une manière de simplifier la compréhension des différentes versions pour les utilisateurs. De plus, Android change d’identité visuelle et de logo avec cette dixième mouture.Pour l’instant, seuls les smartphones de Google, les Pixel, peuvent télécharger et installer la mise à jour. Mais les mobiles qui faisaient partie du programme bêta devraient les rejoindre dans les jours ou semaines à venir.

Android 10 : la liste des smartphones compatibles

Voici ci-dessous la liste des smartphones qui recevront Android 10. Selon le modèle, cela peut prendre plusieurs mois avant que le constructeur ne déploie la mise à jour.

Asus

Asus 6Z

Asus ZenFone 5

Asus ZenFone 6 et 6z

Asus ZenFone 5Z

Asus ZenFone 5 Lite (5Q)

Asus ZenFone Max (M2)

Asus ZenFone Max Pro (M2)

Asus ZenFone Max (M1)

Asus ZenFone Max Pro (M1)

Asus ROG Phone

Asus ROG Phone 2

Asus Zenfone 4 Pro

Asus Zenfone 4 ZE554KL

Asus Zenfone AR ZS571KL

Asus ZenFone Live (Go edition)

BlackBerry

BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 LE

BlackBerry Evolve

BlackBerry Evolve X

Essential

Essential Phone

Google

Pixel et Pixel XL

Pixel 2 et Pixel 2 XL

Pixel 3 et Pixel 3 XL

Pixel 3a et Pixel 3a XL

HTC

HTC U Ultra

HTC U11

HTC U11 Life

HTC U11+

HTC U11 EYEs

HTC U12+

Huawei

Honor

LG

LG G7 ThinQ

LG G7 One

LG G7 Fit

LG G8 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

LG V30/V30+

LG V40 ThinQ

LG V50 ThinQ

Motorola

One

One Power

One Vision

One Action

Moto E6

Moto P30

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4 Android One

Moto X4

Moto G6

Moto G6 Plus

Moto G6 Play

Moto G7

Moto G7 Play

Moto G7 Power

Moto G7 Plus

Nokia

Nokia 9 PureView

Nokia 8

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.1

Nokia 2.2

Nokia 2.1

Nokia 1 Plus

Nokia 1

OnePlus

Oppo

Oppo Reno

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno Z

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2 Z

Oppo R17

Oppo R17 Pro

Oppo R15 Pro

Oppo R15

Oppo Find X

Oppo F9

Oppo F9 Pro

Oppo F7

Razer

Razer Phone

Razer Phone 2

Realme

Realme 1

Realme 2 Pro

Realme 3 Pro

Realme 3

Realme 3i

Realme 5

Realme 5 Pro

Realme C1

Realme X

Realme XT

Samsung

Samsung Galaxy S10 Series (S10, S10+, S10e, S10 5G)

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung Galaxy M10

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30/30s

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A7 (2018)

Samsung Galaxy A6 (2018)

Samsung Galaxy A6+ (2018)

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A50 / A50s

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A30 / A30s

Samsung Galaxy A20 / A20e

Samsung Galaxy A10 / A10e / A10s

Samsung Galaxy A9 Star / Lite

Samsung Galaxy A8 Star / Lite

Samsung Galaxy A7

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J6/6+

Samsung Galaxy J4/4+

Samsung Galaxy J7 Duo

Galaxy J7 / J5 / J3 (2018)

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A (2018, 2019)

Sony

Xperia 1

Xperia 5

Xperia 10 Plus

Xperia 10

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia Ace

Tecno

Spark 3 Pro

Vivo

Vivo X27

Vivo X21/X21 UD

Vivo X21i

Vivo Nex A

Vivo Nex S

Xiaomi

Xiaomi Mi Mix 3 / Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 / Mi 8 Screen Fingerprint Edition / Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Redmi Note 7 / Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 AI (Note 5 Pro)

Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Pocophone F1

Black Shark

Black Shark 2 / 2 Pro

ZTE

Axon 9 Pro

D’autres modèles de smartphones vont venir s’ajouter à cette liste, mais les marques doivent encore communiquer à ce sujet.