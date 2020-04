LG Velvet : LG parie sur la 5G abordable plutôt que sur un flagship pour inaugurer sa nouvelle gamme

LG a officialisé en Corée du Sud le Velvet, un nouveau smartphone qui inaugure une nouvelle série dans la gamme de la marque. Loin d’être un porte-étendard comme le V60 ThinQ 5G, le Velvet se veut renouer avec la tradition de LG où le design prime sur les atours de la fiche technique. Présentations.

Attendu le 7 mai et non le 28 avril, le Velvet, évoqué par LG il y a un mois, a pourtant été entièrement dévoilé aujourd’hui avec dix jours d’avance en Corée du Sud. C’est dire l’empressement du groupe à le présenter. Les teasers de la marque asiatique laissaient entendre que le téléphone pourrait être le point de départ d’un nouveau chapitre dans la longue histoire de LG en téléphonie. Le signe d’un renouveau pour une marque qui a justement beaucoup de difficulté à trouver un nouveau souffle.

Mais le Velvet est une curieuse façon d’aborder ce nouveau chapitre. En effet, il ne s’agit pas d’un « porte-étendard », comme pourrait l’être un V60 ThinQ 5G, mais d’un modèle moins ambitieux technologiquement. Le Velvet dispose d’une fiche technique de smartphone milieu de gamme premium sur le même segment de marché que le Motorola Edge (pas la version Plus) ou le Nokia 8.3 5G officialisé il y a un mois. Ces trois mobiles partagent la même plate-forme et sans doute une même ambition : offrir un accès 5G à un prix relativement accessible.

LG soigne d’abord les apparences

Le Velvet troque donc l’ambition technologique contre une ambition physiologique, portant donc plus de temps à soigner les apparences. Un grand écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces au format 20,5/9e (soit presque le 21/9e des salles de cinéma) avec lecteur d’empreinte digitale. Une encoche circulaire au look rétro pour le capteur selfie. Des angles arrondis et métallisés. Des tranches incurvées sur les deux côtés. Une robe en verre minéral. Et une absence de protubérance au niveau des capteurs photo. Nous croyons presque revenir du temps de la ligne Black Label et du New Chocolate, quand le design primait sur tout le reste.

Et à l’intérieur ? Un Snapdragon 765G pour apporter la connectivité 5G. 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne extensible avec une carte mémoire. Batterie de 4300 mAh compatible charge rapide et charge sans fil. Triple capteur photo 48+8+5 mégapixels à l’arrière. Capteur selfie de 16 mégapixels à l’avant. Port jack 3,5 mm sur l’une des tranches. Android 10 préinstallé. Bref, une fiche technique équilibrée, mais qui ne saura pas toujours contenter les plus exigeants. Reste à connaître le prix. Il sera certainement dévoilé le 7 mai lors de la présentation internationale. Le Velvet sera en vente le 15 mai en Corée.