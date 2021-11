Xiaomi 12 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

Xiaomi va lancer à la fin de l’année ses nouveaux Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra, qui seront les premiers smartphones à être équipés de la nouvelle puce Snapdragon 898 de Qualcomm. Cette génération qui promet de grosses améliorations par rapport à l’année précédente, voici tout ce à quoi il faut s'attendre.

Comme l’année dernière, Xiaomi prévoit de lancer trois smartphones équipés de la prochaine puce Snapdragon 898. Avec ses Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra, le fabricant chinois devrait à nouveau bousculer ses concurrents sur le segment premium.

📅 Quand sort le Xiaomi 12 ?

Le fabricant chinois devrait dévoiler son nouveau Xiaomi 12 au mois de décembre 2021. Xiaomi avait dévoilé son Mi 11 en décembre dernier, juste après la présentation du Snapdragon 888 par Qualcomm. D’après les informations du leaker Ice Universe, le planning ne devrait pas être différent cette année.

Les Xiaomi 12 Pro et 12 Ultra devraient eux arriver un peu plus tard, comme c’était le cas l’année dernière. On devra vraisemblablement attendre le premier trimestre 2022 pour voir arriver les versions les plus haut de gamme. En France, il faudra attendre 2022 pour tous les modèles.

💰 Quel est le prix du Xiaomi 12 ?

Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations concernant le prix du Xiaomi 12, mais on imagine qu’il ne sera pas très différent de la génération précédente. Pour rappel, voici les prix auxquels Xiaomi avait commercialisé ses Mi 11 en Chine, ainsi que leurs prix en France.

Prix en Chine

Xiaomi Mi 11 : à partir de 3999 yuans (539 euros)

Xiaomi Mi 11 Pro : à partir de 4999 yuans (674 euros)

Xiaomi Mi 11 Ultra : à partir de 5999 yuans (809 euros)

Prix en France

Xiaomi Mi 11 : à partir de 749 euros

Xiaomi Mi 11 Ultra : à partir de 1199 euros

📱 À quoi ressemble le Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 ne devrait pas être très différent du Xiaomi Mi 11. On devrait de nouveau retrouver un design en verre protégé par du Gorilla Glass Victus des deux côtés, et peut-être un dos en céramique sur la version la plus onéreuse, le Xiaomi 12 Ultra. Le smartphone misera aussi de nouveau sur des haut-parleurs stéréo placés sur les tranches supérieures et inférieures.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le Xiaomi 12, mais le smartphone a déjà été repéré dans le métro à Shenzhen à la fin du mois d’octobre. Il était évidemment protégé par une coque spéciale qui camoufle son design, mais il semblerait que Xiaomi ait décidé de déplacer le poinçon au centre de l’écran, plutôt que de le laisser dans le coin supérieur gauche comme sur le Mi 11. Le Xiaomi 12 n’aura donc pas droit à une caméra sous l’écran, contrairement au Xiaomi MIX 4. Un concept de nos confrères de LetsGoDigital basé sur les récents brevets du fabricant nous permet néanmoins déjà d’imaginer à quoi il pourrait ressembler, mais son design final sera très probablement différent.

🔲 Quel écran pour le Xiaomi 12 ?

Cette année, Xiaomi va enfin s’aligner sur ses concurrents en utilisant la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) sur ses flagships. Pour rappel, cette technologie permet d’économiser l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence de l'écran de 10 Hz à 120 Hz selon le contenu qui est affiché. Elle permettrait un gain d’autonomie d’environ 15 %.

Les Xiaomi 12 devraient continuer à utiliser un écran QHD+ de 6,81 pouces, mais ce dernier profitera cette fois-ci la technologie OLED E5 de Samsung, encore plus économe en énergie.

🚀 Quelles performances pour le Xiaomi 12 ?

Le Xiaomi 12 sera le premier smartphone à utiliser la nouvelle puce Snapdragon 898 que Qualcomm présentera début décembre lors du Snapdragon Tech Summit à Hawaii. Pour l’instant, on connait la puce sous son numéro de modèle SM8450 et son nom de code « Waipo ». Elle sera la première puce à être gravée en 4 nm, et c’est Samsung qui s’occupera de la production.

Côté performances, on sait notamment que le SoC utilisera la nouvelle architecture ARM V9, qui promet jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888. Le CPU devrait utiliser un total de 8 cœurs, dont 1 cœur Cortex-X2 haute performance à 3.0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2.50 GHz ainsi que 4 cœurs Cortex-A510 économes en énergie à 1,79 GHz. Tous sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que la génération précédente, on devrait donc avoir droit à un réel gain d’autonomie. Côté GPU, le Snapdragon 898 utilisera un Adreno 730, qui devrait offrir un gain de performances significatif par rapport à l’Adreno 660 du Snapdragon 888.

La connexion 5G devrait être plus rapide que jamais grâce au nouveau Snapdragon X65, le premier modem à atteindre les 10 Gbit/s. Il prendra en charge toute la typologie de réseau 5G actuels et à venir : 5G StandAlone (SA) et Non-StandAlone (NSA), ondes millimétriques mmWave, et les fréquences classiques Sub-6GHz.

Enfin, on sait que le processeur devrait être couplé avec un minimum de 8 Go de RAM LPDDR5 sur le Xiaomi 12 avec au moins 128 Go de stockage. De son côté, le Xiaomi 12 Ultra devrait profiter de 12 Go de RAM, et pourrait même avoir une version avec 16 Go de RAM.

🔋 Batterie, autonomie et recharge du Xiaomi 12

Du côté de la batterie, on s’attend à ce que le Xiaomi 12 utilise une batterie d’au moins 5000 mAh, comme c’est le cas du Xiaomi 11T Pro. L’autonomie devrait être en hausse, notamment grâce aux améliorations apportées à l’écran ainsi qu’au processeur.

La batterie sera probablement compatible avec la recharge filaire 120 W sur tous les modèles, puisque le fabricant l’a introduit cette année sur le 11T Pro. Elle permettra de recharger le smartphone en une vingtaine de minutes seulement.

La recharge sans fil sera également de la partie avec une puissance d’au moins 50 W sur le Xiaomi 12, et d’au moins 67 W sur les modèles Pro et Ultra. Les smartphones offriront également la recharge sans fil inversée pour charger vos accessoires, et celle-ci devrait être limitée à 10 W.

📸 L'appareil photo du Xiaomi 12

Comme chaque année, Xiaomi fait de nouveau la course aux mégapixels. En effet, on sait que le Xiaomi 12 devrait être le premier smartphone à utiliser le nouveau capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 MP. Ce dernier propose des pixels individuels minuscules de 0,64 micron, mais peut aussi capturer des clichés en 50 MP (pixels combinés de 1,28 micron) grâce à la technologie pixel-binning. Il sera accompagné de deux autres capteurs encore inconnus.

Le Xiaomi 12 UItra devrait lui miser sur d’énormes capteurs plutôt que de faire la course aux mégapixels, ce qui ravira les utilisateurs qui font beaucoup de photos de nuit. On devrait retrouver trois caméras de 50 MP chacune à l’arrière, dont un capteur principal GN2 déjà présent sur le Xiaomi 11 Ultra, un ultra grand-angle GN5 et un périscope GN5 permettant un zoom optique 5X. Il s’agira donc probablement à nouveau d’une des configurations les plus intéressantes de 2022.