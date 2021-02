Le Xiaomi Mi 12 serait le premier smartphone avec Snapdragon 895

Le Xiaomi Mi 12 serait le premier smartphone du marché à être alimenté par le SoC Snapdragon 895 de Qualcomm. D'après les premières informations apparues sur la toile, la marque chinoise mettrait une nouvelle fois tout en oeuvre pour s'assurer l'exclusivité. Gravée en 5nm par TSMC, la puce serait accompagnée par le modem 5G Snapdragon X65.

Fin décembre 2020, Xiaomi a levé le voile sur le Xiaomi Mi 11 lors d'une conférence en Chine. Arrivé sur le marché français quelques semaines plus tard, le Mi 11 est le premier smartphone à être alimenté par le SoC Snapdragon 888, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm. La firme chinoise est parvenue à couper l'herbe sous le pied de la concurrence en précipitant l'arrivée du téléphone.

D'après les informations obtenues par nos confrères de MyDrivers, Xiaomi aurait l'intention de réitérer l'exploit en 2021. Le constructeur chinois ambitionnerait de lancer le premier smartphone à être alimenté par le Snapdragon 895, le prochain processeur haut de gamme dans les cartons de Qualcomm.

Que sait-on déjà du Snapdragon 895 qui équipera le Mi 12 ?

Selon les premières informations apparues sur la toile, le chipset serait gravé en 5nm par TSMC dans les mois à venir. Le fondeur taïwanais ne passerait à la gravure en 4nm qu'en 2022. Le Snapdragon 895 (nom temporaire) serait accompagné d'un nouveau modem 5G, le Snapdragon X65. Contrairement à son prédécesseur, le Snapdragon X55, le modem prendra en charge toute la typologie de réseau 5G actuels et à venir : 5G StandAlone (SA) et Non-StandAlone (NSA), ondes millimétriques mmWave, et les fréquences classiques sous la barre des 6 GHz. Surtout, il grimperait à un débit de 10 Gbps/s.

Si Xiaomi s'en tient à son calendrier de l'année dernière, le Mi 12 devrait débarquer sur le marché chinois d'ici la fin du mois de décembre 2021. Le smartphone, dont le reste de la fiche technique est encore un mystère absolu, pourrait bien débarquer sur le continent européen dans le courant du premier trimestre de 2022. On vous invite évidement à prendre ces informations avec du recul. Plusieurs mois avant les annonces, il est encore possible que les plans de Qualcomm et de Xiaomi changent complètement. On vous en dit plus dès que possible.

Source : MyDrivers