Xiaomi 12 Ultra : sa configuration photo se précise, il pourrait faire très mal à la concurrence

Xiaomi va dévoiler dans les prochaines semaines son smartphone le plus puissant de 2022, le Xiaomi 12 Ultra. Avant son lancement officiel, on en sait déjà un peu plus sur sa configuration photo, qui promet d’être assez proche de son prédécesseur.

D’après les nouvelles informations du leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra pourrait partager une configuration photo très similaire au Xiaomi Mi 11 Ultra de 2021. En effet, on sait que le nouveau modèle s’appuiera toujours sur trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu’un périscope de 48 MP.

Cependant, Xiaomi va utiliser un nouveau capteur principal de près de 1 pouce, l’IMX989. Ce dernier promet d’être beaucoup plus performant que l’ISOCELL GN2 de la génération précédente. On ne sait pour l’instant pas si le Xiaomi 12 Ultra continuera d’utiliser deux capteurs IMX586 pour l’ultra grand-angle et le périscope, mais selon Digital Chat Station, ce dernier devrait bien conserver un zoom optique maximal 5x. Puisque Xiaomi n’utilise que 3 capteurs au dos de son smartphone, utiliser un zoom plus puissant 10x comme sur le Samsung Galaxy S22 Ultra rendrait le smartphone moins intéressant pour les zooms à faible distance.

Le Xiaomi 12 Ultra pourrait de nouveau surpasser la concurrence en photo

Digital Chat Station annonce déjà que le Xiaomi 12 Ultra offrira un zoom numérique maximal 120x, une longueur focale 12-120mm et une ouverture f/1.95-4.1, ce qui coïncide directement avec l'Ultra actuel.

Les 12-120mm font référence à la distance optique couverte entre l'ultra grand-angle de 48 MP équivalent 12 mm et le téléobjectif de 48 MP 120mm. Les autres chiffres font référence aux ouvertures des objectifs de la caméra. Le capteur IMX989 aura une longueur focale de f/1.95, et le périscope une longueur focale f/4.1.

On sait également que Xiaomi s’associera pour la première fois à Leica pour la photo, profitant ainsi des filtres et du savoir-faire de l’entreprise spécialisée. Le Xiaomi 12 Ultra utilisera également un nouvel ISP maison de Xiaomi, la puce Surge C2. Elle succèdera directement à la puce Surge C1 qui avait été utilisée dans le Xiaomi Mi Mix Fold de 2021. Comme la puce MariSilicon X du Oppo Find X5 Pro, elle permettra à Xiaomi d’améliorer la qualité des clichés capturés par son smartphone haut de gamme.

Source : Digital Chat Station