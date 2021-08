MIX 4 : Xiaomi présente son premier smartphone avec une caméra sous l’écran !

Xiaomi vient de dévoiler officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le MIX 4. Il s’agit du premier appareil du fabricant chinois équipé d’une caméra sous l’écran, et le premier smartphone du marché à être propulsé par un Snapdragon 888+.

Le MIX 4 est équipé d’un écran AMOLED incurvé 120 Hz de 6,67 pouces, protégé par un verre Gorilla Glass Victus. Celui-ci est compatible avec le HDR10+, la profondeur de couleur 10-bit, le Dolby Vision et offre un contraste de 5000000:1.

Il s’agit du premier smartphone du marché à utiliser un Snapdragon 888+, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, une version overclockée du Snapdragon 888 classique. D’après Xiaomi, son nouveau cœur X1 cadencé à 3.0 GHz permettrait d’atteindre un score de 830 000 points sur le benchmark AnTuTu. Sur Geekbench, nous avions déjà pu voir que le processeur était aussi un peu plus puissant que son petit frère. Il s’agirait donc du smartphone Android le plus puissant à l’heure actuelle. La puissance de l’intelligence artificielle atteint également 32 TOPS, soit 23 % de plus que le Snapdragon 888.

Le MIX 4 utilise une caméra sous l’écran, une première chez Xiaomi !

Le Xiaomi MIX 4 propose une technologie de caméra sous l’écran, qui permet au smartphone de proposer une véritable expérience plein écran. En effet, le capteur frontal est invisible lorsque l’écran est allumé. Ce dernier utilise une technologie innovante qui permet de réduire la taille des pixels et augmente leur luminosité.

Grâce à elle, Xiaomi peut désormais augmenter la transparence de la zone de l’appareil photo et minimiser la diffraction de la lumière, pour permettre au MIX 4 de prendre de bons clichés. La caméra frontale de 20 MP offre des pixels de 1.6μm et le pixel-binning 4-in-1.

Un 0 à 100 % en seulement 15 minutes grâce à la recharge filaire 120 W

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh. Le MIX 4 offre une recharge filaire ultrarapide 120 W, qui permet d’atteindre 100 % de batterie en seulement 15 minutes en utilisant le mode boost, qui peut faire chauffer votre smartphone, ou en 21 minutes si vous choisissez de maintenir votre smartphone au frais.

La recharge sans fil 50 W est également de la partie, et permet de recharger entièrement votre batterie en seulement 28 minutes en mode Boost, et 45 minutes en mode normal. Le mode boost permet de recharger le smartphone plus rapidement que la recharge sans fil 67 W du Xiaomi Mi 11 Ultra.

Une partie photo pas aussi impressionnante que le Mi 11 Ultra

Côté photo, Xiaomi a décidé de placer le MIX 4 entre son Mi 11 classique et le Mi 11 Ultra. On retrouvera au dos une configuration à 3 caméras, avec un capteur principal HMX de 108 MP, que l’on trouvait déjà sur le Xiaomi Mi 11. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 13 MP free-form, ainsi qu’un périscope de 8 MP permettant un zoom optique 5X, et numérique 10X.

Le MIX 4 sera également le premier smartphone de Xiaomi à utiliser une puce Ultra Wide Band, qui vous permettra de contrôler plus facilement les appareils connectés compatibles. Avec son design en céramique, le smartphone ne sera pas un poids plume, puisqu’il ne pèse pas moins de 225 grammes. Enfin, on retrouvera deux haut-parleurs stéréo Harman Kardon.

Le MIX 4 ne sera malheureusement pas proposé en France. Il est actuellement disponible en Chine au prix de 4999 yuans (658 euros) dans sa version 8 + 128 Go, 5299 yuans (697 euros) en 8 + 256 Go, 5799 yuans (763 euros) en 12 + 256 Go et 6299 yuans (829 euros) en 12 + 256 Go.