Xiaomi 12 : l’écran de 6,28 pouces du smartphone se contentera d’une définition FHD+

À quelques jours de la sortie du prochain Xiaomi 12, le fabricant chinois continue de donner chaque jour de nouvelles caractéristiques de son smartphone. Aujourd’hui, Xiaomi a choisi de mettre son écran à l’honneur.

Comme nous avions pu le voir sur les rendus du Xiaomi 12 du leaker OnLeaks, le fabricant chinois a cette année opté pour deux tailles d’écrans différents. En effet, alors que tous les Xiaomi Mi 11 haut de gamme utilisaient un écran de 6,81 pouces, le Xiaomi 12 va lui proposer un format beaucoup plus compact avec un écran de seulement 6,28 pouces. Il sera donc un peu plus long qu’un iPhone 13 et son écran de 6,1 pouces, mais est presque deux millimètres moins large (69,9 mm). On devrait alors profiter d’une excellente prise en main sur ce modèle.

Contrairement au Xiaomi Mi 11, l’écran du Xiaomi 12 se contentera d’une définition FHD+ (il faudra se tourner vers les modèles plus onéreux pour un écran 2k), mais celui-ci promet de gagner en qualité. En effet, Xiaomi a annoncé que l’écran avait obtenu 15 nouveaux records sur le benchmark de DisplayMate, et promet notamment des couleurs plus précises, et du verre Gorilla Glass Victus. Xiaomi annonce également une profondeur de couleur 10 bit, un haut contraste, et une luminosité de 1600 nits.

Des photos plus rapides et un refroidissement de qualité

En plus de donner quelques caractéristiques de l’écran, Xiaomi a annoncé que toute sa série Xiaomi 12 allait profiter d’une nouvelle technologie nommée « Xiaomi Image Brain », qui permettra aux smartphones de prendre des photos plus claires, plus rapidement. Les Xiaomi 12 devraient donc être particulièrement efficaces lorsqu’il s’agit de capturer des objets en mouvement.

Le Xiaomi 12 sera un des premiers smartphones à utiliser le nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et avec autant de puissance, le refroidissement doit être à la hauteur. Xiaomi a opté pour une chambre à vapeur « super large » de 2600mm², d'une carte mère à 3 couches et d'une batterie à l'oxyde de cobalt-lithium pour obtenir un flagship plus petit et mieux refroidi. Le fabricant a d’ailleurs partagé une photo du Xiaomi 12 montrant l’énorme chambre à vapeur sur Weibo.

Xiaomi lèvera officiellement sur le voile les Xiaomi 12 et 12 Pro le 28 décembre prochain, mais continuera de dévoiler les caractéristiques des smartphones en amont de sa conférence.