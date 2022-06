Xiaomi 12 Lite : le design du smartphone se dévoile entièrement avant le lancement

Xiaomi s’apprête à dévoiler d’ici quelques jours un nouveau smartphone pour sa série 12, le Xiaomi 12 Lite. Avant son lancement officiel, on sait déjà tout du design de l’appareil grâce à des rendus officiels.

Alors que Xiaomi n’a toujours pas officiellement levé le voile sur son prochain Xiaomi 12 Lite, le smartphone a déjà été dévoilé sous toutes ses coutures sur les réseaux sociaux. En effet, le leaker Evan Blass n’a pas attendu la conférence du fabricant chinois pour dévoiler les rendus officiels du smartphone, qui dévoilent tout de son design.

Comme nous avions déjà pu le voir dans des photos volées il y a plusieurs mois, le smartphone héritera bien du design des autres appareils de la série 12 pour le module photo à l’arrière. Cependant, le Xiaomi 12 Lite va se démarquer de ses grand-frères en utilisant des bordures plates, à l’image du Redmi Note 11 d’entrée de gamme.

Que sait-on du Xiaomi 12 Lite ?

Comme le dévoilent les inscriptions à l’arrière du smartphone, le Xiaomi 12 Lite va bien utiliser une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP. Il serait accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP.

On sait également que le Xiaomi 12 Lite sera propulsé par une puce Snapdragon 778G de Qualcomm, mais surtout qu’on retrouvera un écran FHD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’écran est plat et non incurvé, et abrite un poinçon avec la caméra frontale au centre.

L’appareil devrait alors directement concurrencer le nouveau Nothing Phone 1, qui proposera lui aussi des caractéristiques techniques assez similaires. Côté batterie, le smartphone serait alimenté par un accumulateur de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W, soit autant que le Xiaomi 12 classique.

En plus des rendus officiels, on sait que certains utilisateurs ont déjà eu la chance de mettre la main sur le smartphone, comme l’a prouvé une vidéo déballage publiée il y a quelques jours sur Twitter et d'autres réseaux sociaux. Elle permettait de donner un meilleur aperçu de ce à quoi allait ressembler l’appareil dans son coloris rose. Visiblement, deux autres coloris seront disponibles : vert et noir.