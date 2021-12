Xiaomi 12 Pro : design, fiche technique, on sait tout du smartphone juste avant son lancement

À la veille du lancement du Xiaomi 12 Pro, le nouveau smartphone haut de gamme du fabricant chinois, des images officielles et toute la fiche technique de l’appareil ont déjà été publiées sur le réseau social Weibo.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro seront dévoilés demain aux côtés d’un autre modèle, le Xiaomi 12X, qui restera exclusif à la Chine. Le modèle Pro, le plus onéreux, a déjà vu son design et sa fiche technique fuiter sur le réseau social chinois Weibo. Comme nous avions pu le voir sur les premières photos volées du smartphone, le Xiaomi 12 Pro reprend bien le design du Xiaomi 12 classique, mais avec des capteurs photo plus imposants.

Le smartphone sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 1, et sera lancé avec la nouvelle surcouche MIUI 13 du fabricant. Celle-ci va surtout apporter plus de fluidité au système d’exploitation, et améliorer la compatibilité des applications avec les tablettes.

Le Xiaomi 12 Pro est moins grand que le Xiaomi Mi 11

D’après la fiche technique du smartphone, Xiaomi a revu la taille de son flagship à la baisse. En effet, le Xiaomi 12 Pro sera équipé d’un écran 2K (3200 x 1400 pixels) de 6,73 pouces, un peu moins que les 6,81 pouces de son prédécesseur. L’écran sera fourni par Samsung, et il utilisera la technologie LTPO 2.0 qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz, ainsi que la technologie AMOLED E5 qui promet une consommation d’énergie réduite. La dalle offrirait également une luminosité maximale de 1500 nits.

Le Xiaomi 12 Pro mesurerait 163.6 x 74.6 x 8.16 mm pour sa version en verre, et 163.6 x 74.6 x 8.66 mm pour la version avec du cuir vegan. Elles pèseraient respectivement 205 grammes et 204 grammes. De son côté, le Xiaomi 12 aura lui un format plus compact avec son écran de 6,28 pouces. Ce dernier sera fourni par TCL, et non par Samsung, mais proposera une qualité similaire.

Le Xiaomi 12 Pro va mettre le paquet en photo

La fiche technique dévoile également que le Xiaomi 12 Pro utilisera 3 capteurs de 50 MP au dos. On retrouvera un capteur principal Sony IMX707 de 1/1.28 pouce avec des photosites de 1.22 micron. Il s’agit d’un dérivé du célèbre IMX700, utilisé dans les smartphones Huawei haut de gamme. Il sera accompagné par un capteur ultra grand-angle Samsung JN1 ainsi qu’un téléobjectif JN1 offrant un zoom optique 5X. Pour rappel, Samsung avait lancé son capteur JN1 l’été dernier, il s’agit du plus petit capteur de 50 MP sur le marché avec des photosites de seulement 0,64 micron. Il ne devrait donc pas particulièrement briller pour les clichés en basse luminosité. De son côté, on sait que le Xiaomi 12 utilisera lui un capteur principal IMX766 de 50 MP, le même que celui du OPPO Find X3 Pro. La partie selfie sera assurée par un capteur de 32 MP.

Côté autonomie, le Xiaomi 12 Pro devra se contenter d’une batterie de 4600 mAh. C’est moins que la batterie de 5000 mAh du modèle de l’année précédente, mais l’autonomie devrait être similaire grâce à des composants plus économes en énergie. Comme l’avait dévoilé Xiaomi il y a quelques jours, la batterie sera compatible avec la recharge rapide filaire 120 W, et celle-ci sera gérée par la nouvelle puce maison Surge P1. La recharge devrait être un peu moins rapide que les modèles actuels comme le Xiaomi 11T Pro, car le smartphone n’utilisera qu’un seul groupe de cellules. Cela lui permet notamment d’être plus fin et léger que les modèles précédents.

On retrouvera également la recharge rapide sans fil d’une puissance de 50 W et la recharge rapide inversée à 10 W. Enfin, le fabricant chinois vient de dévoiler sur les réseaux sociaux que la partie sonore sera toujours assurée par des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 12 Pro sera disponible en Chine à partir de demain, mardi 28 décembre 2021. Il sera lancé en quatre coloris : bleu, noir, rose et vert. La dernière version verte sera assez spéciale, puisqu’elle remplacera le verre Gorilla Glass Victus au dos par un cuir vegan.

Concernant le prix, le Xiaomi Mi 11 Pro avait été lancé en Chine l’année dernière à partir de 3699 yuans (512 euros). Xiaomi devrait donc conserver un tarif assez similaire. Le fabricant chinois pourrait même réduire le prix du Xiaomi 12 classique puisqu’il s’agit d’un modèle compact qui viendrait directement concurrencer le Galaxy S22.