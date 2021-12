Snapdragon 8 Gen 1 : Qualcomm présente le SoC des smartphones Android haut de gamme de 2022

Qualcomm a dévoilé sa nouvelle puce haut de gamme pour les mobiles : le Snapdragon 8 Gen 1. Ce SoC succédera au Snapdragon 888 et équipera les smartphones phares de 2022, à commencer par les Xiaomi 12. Il apporte de nombreuses nouveautés en plus d’une puissance supplémentaire.

Chaque mois de décembre, Qualcomm tient sa conférence annuelle à Hawaï, le Snapdragon Tech Summit. La marque y présente son nouveau processeur haut de gamme dédié au marché du mobile, le SoC qui équipe les smartphones phares de l’année suivante. En 2020, nous avons eu le Snapdragon 888 et cette année, place au Snapdragon 8 Gen 1.

Le premier changement notable de ce nouveau processeur réside dans son nom. Qualcomm abandonne en effet la dénomination à trois chiffres pour une nouvelle. Alors que les rumeurs pointaient vers le nom Snapdragon 898, ce sera finalement Snapdragon 8 Gen 1, moins pratique à dire et à écrire, mais plus pérenne pour l’avenir.

Il faudra s’attendre à voir régulièrement ce nom en 2022, puisque ce SoC équipera nombre de smartphones premium. Le premier d’entre eux sera le Xiaomi 12. La marque chinoise l’a d’ores et déjà confirmé. Samsung, OnePlus, Sony, Vivo, Asus… tous ces constructeurs devraient l’utiliser dans les prochains mois.

Snapdragon 8 Gen 1, un processeur mobile qui mise sur la puissance

Le Snapdragon 8 Gen 1 apporte plus de puissance par rapport au Snapdragon 888, bien sûr, mais aussi des améliorations au niveau de la photo, de l’IA, de la sécurité ou de la gestion des jeux. En ce qui concerne les caractéristiques pures, ce nouveau processeur est gravé en 4 nm, contre une gravure de 5 nm pour le Snapdragon 888. Il utilise la dernière architecture Armv9 de ARM et s’appuie sur un CPU Cortex-X2 octo-core (Kryo) cadencé à 3 Ghz. Il est accompagné d’un GPU Adreno.

Pour le CPU, Qualcomm promet une puissance de calcul supérieure à hauteur de 20% par rapport au processeur précédent. Concernant la partie graphique, le constructeur parle d’une amélioration à hauteur de 30 %. De quoi permettre d’améliorer la partie gaming, sans toutefois la révolutionner. Mais vous le savez, la puissance pure n’a en réalité que peu d'impact dans la vie de tous les jours. L’intérêt du Snapdragon 8 Gen 1 se trouve ailleurs.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est équipé d’un modem Snadpragon X65 qui promet des améliorations au niveau de la compatibilité 5G. Le constructeur indique ainsi que son SoC pourra assurer une vitesse de téléchargement jusqu’à 10 Gb/s. La connectivité n’est pas améliorée qu’en 5G, puisque ce SoC est aussi compatible avec le WiFi 6 et 6E, le Bluetooth 5.2 et Bluetooth LE audio pour un meilleur son au casque.

Qualcomm veut améliorer la photo

La partie photo est un enjeu important pour les derniers SoC. Le Google Tensor des Pixel 6 mise d’ailleurs beaucoup dessus. Qualcomm ne compte pas se laisser distancer et annonce que son Snapdragon 8 Gen 1 améliore énormément cet aspect avec un ISP 18 bits pour capturer plus de détails. De plus, il sera possible de filmer en 8K HDR10+. On peut aussi évoquer une meilleure gestion du mode nuit et une IA de traitement plus performante (qui gère l’auto-focus ou la luminosité, par exemple). Bien sûr, cela sera couplé avec les logiciels des constructeurs et avec les capteurs adéquats. D’ailleurs, ce Gen 1 pourra supporter un capteur allant jusqu’à 200 mégapixels.

D’autres améliorations sont aussi au menu, notamment en ce qui concerne la sécurité des données qui sera renforcée. Le SoC peut également supporter un affichage QHD+ en 144 Hz et se veut moins énergivore. Bref, le Snapdragon 8 Gen 1 ne réinvente pas la roue mais améliore par petites touches ce qui se faisait déjà avec le Snapdragon 888. Qualcomm joue gros en cette année 2022, puisque les constructeurs tiers, comme MediaTek, continuent de séduire les constructeurs. De plus, certains fabricants, comme Google, ont décidé de concevoir eux-mêmes leur SoC.

En tout cas, le Snapdragon 8 Gen 1 sera l’un des processeurs phare de l’année 2022.