Xiaomi 12 Pro : le smartphone apparaît avant le lancement avec MIUI 13 et un écran LTPO 2.0

La présentation officielle des Xiaomi 12 et 12 Pro n’aura lieu que le 28 décembre prochain, mais le fabricant chinois continue de donner des détails au sujet des caractéristiques techniques de ses smartphones.

Xiaomi s’apprête à dévoiler ses Xiaomi 12 et 12 Pro à la fin du mois, et nous en savons déjà beaucoup à leur sujet. Hier, Xiaomi a annoncé que son Xiaomi 12 profiterait cette année d’un format plus compact avec un écran FHD+ de 6,28 pouces, et c’est désormais au Xiaomi 12 Pro plus haut de gamme de faire parler de lui.

Le design du smartphone a déjà été dévoilé par Xiaomi, mais une photo volée vient dévoiler à quoi ressemblera l’appareil une fois pris en main. On découvre sur l’image que le Xiaomi 12 Pro utilise la nouvelle version de la surcouche MIUI 13 du fabricant. Celle-ci apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, et sera officiellement dévoilée le 28 décembre en même temps que les smartphones. La boîte du Xiaomi 12 Pro a également été repérée, et celle-ci n’est pas très différente de celle des Xiaomi Mi 11 de l’année dernière.

Le Xiaomi 12 Pro utilisera le meilleur écran de smartphones au monde

Xiaomi a dévoilé de nouvelles informations concernant l’écran de son Xiaomi 12 Pro. Contrairement au Xiaomi 12 qui se contente d’une définition FHD+, ce qui est largement assez pour son format de 6,28 pouces, le Xiaomi 12 Pro sera lui équipé d’un écran QHD+ de Samsung. Sa taille n’a pour l’instant pas été révélée, mais on sait qu’il utilisera la technologie LTPO de seconde génération, comme le OnePlus 10 Pro.

Cette technologie lui permettra notamment de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu qui est affiché. Vous profiterez par exemple en jeu d’une fréquence de 90 Hz ou 120 Hz, de 120 Hz sur des applications, de 30 Hz ou 60 Hz sur des vidéos et 1 Hz ou 10 Hz lorsque votre écran sera statique. Cela permettra un important gain d’autonomie par rapport à la génération précédente, qui n’avait pas eu le droit à la technologie LTPO. L’écran sera également AMOLED E5, la nouvelle génération de la technologie économe en énergie de Samsung.

De plus, d’après DisplayMate, qui a déjà pu tester les deux smartphones haut de gamme, « les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro ont le meilleur écran de smartphones au monde, une précision d'étalonnage et des capacités d'affichage parfaites, une profondeur impressionnante, peut-être très proche de la perfection ».