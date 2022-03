Xiaomi 12 Ultra : son énorme capteur 50 MP Sony pourrait enterrer l’iPhone 13 en photo

Le Xiaomi 12 Ultra risque de battre comme son prédécesseur beaucoup de records en photo. Le smartphone devrait utiliser une nouvelle génération de capteur Sony haut de gamme, et nous en savons déjà un peu plus à son sujet.

Alors que Xiaomi vient de présenter ses nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro en France, tous les yeux sont déjà tournés vers un modèle encore plus haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. Plusieurs mois avant son lancement cet été, on sait déjà beaucoup de choses au sujet du successeur au Xiaomi Mi 11 Ultra. En effet, en plus d’utiliser une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus et une batterie de 4900 mAh, le smartphone sera le premier à être équipé d’un nouveau capteur de Sony de nouvelle génération.

Il y a quelques semaines, le leaker Digital Chat Station avait dévoilé sur Weibo que le Xiaomi 12 Ultra serait le premier à utiliser un nouveau capteur Sony de 50 MP IMX800. Ce dernier devrait directement succéder au IMX707 que l’on peut retrouver dans le Xiaomi 12 Pro, et s’annonce encore plus performant grâce à sa grande taille.

Le Xiaomi 12 Ultra pourrait mettre à mal Apple et Samsung en photo

Selon les informations de Digital Chat Station, le nouveau capteur de Sony devrait mesurer 1/1,1 pouce, et serait alors ainsi beaucoup plus grand que les caméras que l’on peut trouver sur les smartphones concurrents. Augmenter la taille du capteur lui permet essentiellement d’être capable de recevoir davantage de lumière, améliorant ainsi la qualité des clichés de jour comme de nuit.

L’année dernière, le Xiaomi Mi 11 Ultra avait déjà humilié ses rivaux sur différents tests comme ceux de DXOMARK, puisque le smartphone avait récolté la note de 143 en photo, contre 137 pour l’iPhone 13 Pro Max et 131 pour le Galaxy S22 Ultra de Samsung. Grâce à son nouveau capteur encore plus performant, Xiaomi pourrait ainsi encore davantage creuser l’écart avec ses concurrents en photo. Cependant, il faudra attendre les premiers tests pour le savoir.

Quoi qu’il en soit, il est possible que nous n’ayons jamais la chance de vérifier les performances photo du Xiaomi 12 Ultra par nous-mêmes, puisque d’après les informations du code source de MIUI relayées par le leaker @xiaomiui, il se pourrait bien que le Xiaomi 12 Ultra ne soit jamais commercialisé en dehors de Chine. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, le fabricant chinois devrait bientôt lancer un nouveau smartphone de la série 12, le Xiaomi 12 Lite.

Source : Digital Chat Station