Xiaomi 12 : on connait le prix de tous les modèles avant leur lancement en France

Xiaomi va présenter d’ici quelques jours sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Xiaomi 12 en Europe, et nous connaissons déjà le prix de tous les modèles. Ceux-ci s’annoncent beaucoup plus onéreux que les générations précédentes.

Le 15 mars prochain, Xiaomi dévoilera ses nouveaux Xiaomi 12, 12X et 12 Pro en Europe. Le fabricant aura donc attendu près de 3 mois avant de sortir ses smartphones en dehors de Chine, puisqu’ils avaient été dévoilés pour la première fois au mois de décembre dernier. Alors que les smartphones avaient été lancés à des tarifs plus abordables que la génération précédente en Chine, il semblerait que Xiaomi ait décidé de faire exploser les prix en France.

En effet, le leaker @_snoopytech_ a déjà dévoilé sur Twitter les rendus officiels, les caractéristiques techniques, mais également les prix en euros de tous les modèles. Malheureusement pour ceux qui espéraient que Xiaomi allait également abaisser les prix en France, il semblerait que la stratégie tarifaire chez nous soit différente. Comme l’avaient laissé entendre les rapports précédents, les prix seraient en hausse cette année.

Le Xiaomi 12 sera beaucoup plus cher que le Xiaomi Mi 11

D’après @_snoopytech_, Xiaomi compte lancer son Xiaomi 12 à partir de 849 euros en France pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est donc sensiblement plus cher que les 749 euros du Xiaomi Mi 11 de l’année dernière. Un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est également prévu à 899 euros.

De son côté, le Xiaomi 12X serait proposé à partir de 649 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 699 euros pour la configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour rappel, les Xiaomi 12 et 12X sont presque identiques. Le modèle 12X opte pour un processeur Snapdragon 870 plutôt que pour le dernier Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Enfin, le Xiaomi 12 Pro sera proposé à partir de 1099 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 1199 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone haut de gamme est donc presque aussi cher que le Xiaomi Mi 11 Ultra de l’année dernière, et quelques dizaines d’euros de plus que son concurrent principal : le Galaxy S22+ de Samsung à 1059 euros.

Récapitulatif des prix :

