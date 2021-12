Xiaomi 12 : découvrez le design du smartphone compact avec un écran 6,2 pouces

Xiaomi s’apprête à dévoiler son nouveau Xiaomi 12 haut de gamme d’ici quelques jours en Chine, et on connait déjà le design du smartphone avant sa présentation officielle. Celui-ci s’annonce très compact pour rivaliser directement avec le Galaxy S22.

En amont de la présentation du Xiaomi 12 le 28 décembre prochain, le leaker OnLeaks vient de partager de nouveaux rendus du smartphone et de donner quelques-unes de ses caractéristiques techniques. Il ne s’agit pas des premiers rendus du smartphone, puisque d’autres rendus au début du mois présentaient un smartphone similaire en se basant sur des photos volées de composants, mais nous avons désormais une meilleure idée du design de l’appareil.

D’après les informations de OnLeaks, le Xiaomi 12 serait beaucoup plus compact, mais un peu plus épais que son prédécesseur. En effet, il ne mesurerait que 152.7 x 70.0 x 8.6 mm, contre 164.3 x 74.6 x 8.1 mm pour le Xiaomi Mi 11. Le fabricant chinois aurait décidé d’équiper son smartphone d’un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de seulement 6,2 pouces, bien loin de l’écran gigantesque de 6,81 pouces du Mi 11. Comme le laissaient entendre les fuites précédentes, la dalle ne sera incurvée que sur le côté gauche et droit, plutôt que sur tous les côtés.

Le Xiaomi 12 va directement rivaliser avec le Galaxy S22 de Samsung

En faisant du Xiaomi 12 un smartphone compact, le fabricant chinois pourrait bien copier le schéma de Samsung qui proposera ses Galaxy S22 en plusieurs tailles, 6,06 pouces, 6,55 pouces et 6,81 pouces. Xiaomi placerait donc son Xiaomi 12 directement face au Galaxy S22 classique de Samsung, et celui-ci proposera une fiche technique plus intéressante.

En effet, on sait que le smartphone sera propulsé par un Snapdragon 8 Gen 1, qu’il utilisera un poinçon centré pour la caméra frontale, ainsi qu’une configuration à trois caméras à l’arrière. On s’attend à un capteur principal de 50 MP, un second capteur ultra grand-angle ainsi qu’un capteur macro, Xiaomi refusant toujours d’utiliser un téléobjectif sur le modèle classique. D’après le leaker Digital Chat Station, le capteur de 50 MP serait nouvelle génération de capteur Sony IMX7XX haut de gamme, qui promet des performances de haut vol en basse luminosité.

Le smartphone devrait être alimenté par une batterie d’environ 4500 mAh, et celle-ci serait compatible avec la recharge rapide filaire 67 W et sans fil 55 W. On s’attend également à des haut-parleurs stéréos placés de chaque côtés du smartphone, comme on peut le voir sur la première image. En réduisant la taille de son smartphone par rapport à la génération précédente, Xiaomi devrait également revoir son prix à la baisse. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 était proposé à partir de 749 euros.

Source : Zoutons