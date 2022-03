Le Xiaomi 12 Pro est moins bon en photo que l’iPhone 13 Pro, selon DXOMARK

Xiaomi vient de lancer son smartphone le plus puissant, le Xiaomi 12 Pro, mais celui-ci n’a pas réussi à impressionner les experts de DXOMARK en photo, puisqu’il se classe légèrement en retrait par rapport à l’iPhone 13 Pro.

Il y a quelques jours, Xiaomi a officiellement lancé ses nouveaux Xiaomi 12 et 12 Pro en France. Le site DXOMARK a déjà pu tester le modèle le plus puissant en profondeur, et a livré des résultats qui ne sont pas aussi impressionnants qu’attendu. En effet, sur la partie photo, le Xiaomi 12 Pro a récolté un score total de 131 points, soit 6 points de moins que l’iPhone 13 Pro.

Le Xiaomi 12 Pro a réussi à obtenir un score de 141 points sur la partie photo, ce qui n’est pas si mal puisque l’iPhone 13 Pro est à 144 points. Cependant, le smartphone de Xiaomi déçoit au niveau du zoom, avec un score de seulement 65 points. Pour rappel, l’appareil ne dispose que d’un téléobjectif offrant un zoom optique 2X, bien loin de ce que proposent la plupart des autres flagships Android. La vidéo se montre néanmoins plus convaincante, puisqu’il obtient 111 points, contre 119 pour le smartphone haut de gamme d’Apple.

Le Xiaomi 12 Pro fait aussi bien que le Samsung Galaxy S22 Ultra

Bien que le Xiaomi 12 Pro soit proposé à 300 dollars de moins que le Galaxy S22 Ultra, le smartphone de Xiaomi a réussi à obtenir le même score total que l’appareil premium de Samsung. Celui-ci avait obtenu un score plutôt bas de 134 points en photo, 114 points en vidéo et 86 points en zoom. Il n’est pas étonnant de voir le Galaxy S22 Ultra mieux se débrouiller dans cette dernière catégorie, puisqu’il est équipé d’un téléobjectif avec un zoom optique 3X ainsi qu’un périscope avec un zoom optique 10X. Cependant, le smartphone de Samsung s’est montré encore moins convaincant que le Xiaomi 12 Pro en photo selon les experts de DXOMARK.

Dans son test du Xiaomi 12 Pro, DXOMARK relève surtout de bons détails dans toutes les conditions d’éclairage, un autofocus rapide en photo et en vidéo et une bonne stabilisation. Néanmoins, la balance des blancs n’est pas toujours bien maitrisée et l’effet bokeh n’est pas très naturel. Quoi qu’il en soit, selon nos propres tests, le Xiaomi 12 Pro est un bon photophone, mais qui n’arrive pas à la cheville du Xiaomi Mi 11 Ultra de la génération précédente. Pour rappel, ce dernier se classe toujours troisième du classement DXOMARK avec un score total de 143 points, juste derrière le Huawei P50 Pro et le Honor Magic4 Ultimate.