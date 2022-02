Le Xiaomi 12 Ultra sera lancé cet été avec le plus puissant des processeurs, un Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi n’en a pas fini avec sa nouvelle série de smartphones haut de gamme Xiaomi 12. Le fabricant chinois compterait bien dévoiler un modèle Ultra encore plus puissant d’ici quelques mois, au cours de l’été 2022.

Xiaomi avait dévoilé ses nouveaux Xiaomi 12X, 12 et 12 Pro en Chine au mois de décembre dernier, mais ceux-ci n’étaient accompagnés d’aucun modèle Ultra. Comme les années précédentes, nous nous attendions à ce qu’un modèle premium arrive au cours des semaines suivantes, mais Xiaomi avait finalement retiré toutes traces du Xiaomi 12 Ultra du code source de MIUI, laissant présager que le projet avait été abandonné.

Cependant, comme vient de le dévoiler le leaker @xiaomiui, le Xiaomi 12 Ultra est réapparu dans la base de données du fabricant chinois, seulement quelques jours après que Xiaomi a officiellement confirmé l’existence du smartphone au cours d’une interview. Le Xiaomi 12 Ultra est pour l’instant connu sous son numéro de modèle 2206122SC (L2S). Ce dernier indique que le smartphone devrait arriver cet été, au mois de juillet ou en août.

Le Xiaomi 12 Ultra reporté à cause de son processeur ?

D’après les informations d’un autre leaker, Digital Chat Station, le Xiaomi 12 Ultra n’utilisera pas le même processeur que les autres smartphones de la série, puisque ce nouveau modèle miserait sur un Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Nous avions appris récemment que Qualcomm préparait déjà un nouveau SoC haut de gamme pour remplacer le Snapdragon 8 Gen 1. Le processeur rencontrerait vraisemblablement quelques problèmes de problèmes de production chez Samsung.

Le Snapdragon 8 Gen 1 Plus serait, comme les variantes « Plus » précédentes chez Qualcomm, conçu par TSMC. La nouvelle puce profiterait donc du même procédé de gravure que le MediaTek Dimensity 9000, le processeur pour smartphones Android le plus puissant à l’heure actuelle. Avec des fréquences en hausse et une consommation énergétique revue à la baisse, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus permettrait au Xiaomi 12 Ultra d’être plus puissant que les Xiaomi 12 et 12 Pro.

En plus du nouveau SoC, on sait déjà que le Xiaomi 12 Ultra devrait bénéficier d’une autonomie plus importante que le Xiaomi 12 Pro grâce à une batterie de 5000 mAh. À l’arrière, le smartphone utiliserait une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu’un périscope X5 de 48 MP. Il devrait s’agir de trois capteurs Sony IMX haut de gamme.

Source : xiaomiui