MIUI 13 : Xiaomi présente sa nouvelle surcouche Android, aussi bien adaptée aux smartphones qu’aux tablettes

Xiaomi a dévoilé la nouvelle version de sa surcouche : MIUI 13. Elle succède à la version 12.5 et promet d’être plus rapide, plus fluide, mais surtout plus flexible. Elle s’adaptera aussi bien aux smartphones qu’aux tablettes.

Xiaomi a tenu une conférence en Chine pour présenter ses nouveautés, dont ses Xiaomi 12. La marque en a aussi profité pour lever le voile sur sa nouvelle surcouche : MIUI 13. Celle-ci veut améliorer l’expérience utilisateur en étant plus fluide, mais vise aussi une certaine flexibilité en s’adaptant aux tablettes.

Ainsi, les applications natives seront plus fluides que sur MIUI 12.5 mais aussi plus durables dans le temps (moins de perte d’efficacité au fil des mois, à hauteur de 5% seulement sur 36 mois). Xiaomi promet également plus d’efficacité au niveau de la sécurité. Les données personnelles seront mieux protégées et la reconnaissance faciale prendra par exemple le haut du corps, plus seulement le visage.

MIUI 13 promet plus de personnalisation

Dans son fonctionnement, MIUI 13 ne diffèrera pas grandement de la version 12.5. Toutefois, on peut s’attendre à des améliorations au niveau du design. Les Widgets prennent ainsi une place plus centrale dans l'écosystème et sont plus personnalisables. Ils seront évolutifs et nous pourrons même accrocher des vignettes animées sur le bureau. De quoi customiser à fond son téléphone.

Cette surcouche est aussi pensée pour l'usage tablette, et l'ajout de Widgets plus importants va dans ce sens. Xiaomi veut réellement miser sur un retour des ardoises tactiles pour 2022 et on remarque l’ajout de différentes fonctionnalités pensées pour ce format. En vrac, nous avons la possibilité de scinder l’écran en deux, de faire du picture in picture avec les vidéos (comme le fait Youtube) ou encore superposer des applications, histoire de regarder sa fenêtre de chat tout en jouant à Genshin Impact.

Enfin, MIUI 13 va proposer des petits avatar personnalisables en 3D pour ses utilisateurs, comme le fait déjà Samsung ou Apple. Bien entendu, tous les visuels ici sont en chinois, mais la surcouche sera traduite pour sortir à l’international.

MIUI 13 équipera bien entendu les Xiaomi 12, mais aussi tous les nouveaux produits de la marque qui sortiront en 2022. On peut aussi espérer voir la surcouche débarquer sur ses smartphones récents.

MIUI 13 : la liste des nouveautés

Pour résumer, voici la liste des nouveautés importantes à retenir pour cette nouvelle version de MIUI :

Une surcouche Android plus fluide et plus rapide

Plus de sécurité pour vos données personnelles

Une reconnaissance faciale améliorée

Un design qui met les Widgets en avant

Les Widgets sont ultra personnalisables

L'ajout d'avatars en 3D

Une surcouche adaptée aux tablettes avec des fonctionnalités pensées pour (multitâche, picture in picture…)

Voici les smartphones concernés par la mise à jour, selon Xiaomi. D'autres suivront plus tard :