Qualcomm dévoile le Snapdragon X65, le premier modem 5G à atteindre les 10 Gbits/s

Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon X65, son modem 5G de nouvelle génération à destination des smartphones haut de gamme. Ce composant promet d'offrir des vitesses ahurissantes en 5G, avec un maximum de 10 Gbps/s. Selon l'accord signé entre Apple et Qualcomm en 2019, le X65 devrait en toute logique équiper les iPhone 14 en 2022.

Tandis que la guerre des benchmarks fait rage entre le Snapdragon 888 de Qualcomm et l'Exynos 2100 de Samsung, le fondeur américain a profité de ce mardi 9 février 2021 pour présenter le X65, son modem 5G de nouvelle génération. Tout comme le Snapdragon X60 en son temps, le Snapdragon X65 compte bien exploser les compteurs de vitesse de débits : jusqu'à 10 Gbps/s d'après les dires du constructeur.

Pour rappel, le Snapdragon X60 offrait lui des débits maximaux de 7,5 Gbps/s. Qualcomm a donc décidé de repousser un peu plus les limites, avec ce nouveau modem 5G à destination des smartphones haut de gamme. Comme son prédécesseur, il prendra en charge toute la typologie de réseau 5G actuels et à venir : 5G StandAlone (SA) et Non-StandAlone (NSA), ondes millimétriques mmWave, et les fréquences classiques sous la barre des 6 GHz.

En outre, le Snapdragon X65 sera capable de s'adapter aux nouvelles normes, grâce à “une architecture évolutive”. On pense notamment à la Release 16 du 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Pour rappel, les réseaux mobiles déployés en Europe reposent sur des technologies spécifiées par le 3GPP. Tous les 18 mois environ, une nouvelle “release” est publiée et elle apporte plusieurs nouveautés dans ce domaine. La release 15 publiée en 2018 a par exemple introduit la 5G sous ses formes SA et NSA.

Un modem prévu sur les iPhone 14 en 2024

Pour en revenir au Snapdragon X65, Qualcomm précise également que ce modem bénéficiera de “la première technologie de réglage d'antennes par intelligence artificielle au monde”. Ce dispositif permettra d'améliorer grandement la connexion cellulaire et l'efficacité énergétique. On note aussi l'intégration du Smart Transmit 2.0, une nouvelle technologie qui permet de booster les vitesses de téléchargement des données.

En toute logique, le Snapdragon X65 devrait équiper la génération d'iPhone à venir en 2024, c'est-à-dire les hypothétiques iPhone 14. En effet, Apple et Qualcomm ont signé un contrat en 2019, qui stipule que le fondeur est le fournisseur exclusif des puces 5G pour tous les iPhone jusqu'en 2024. Ce partenariat a coûté plus de 4,5 milliards de dollars à Apple.

