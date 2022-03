Xiaomi 12 Lite : le smartphone se dévoile sur un benchmark avec un Snapdragon 778G

Alors que les Xiaomi 12 et 12 Pro viennent d’être lancés en Europe, Xiaomi se préparerait déjà à la sortie d’un nouveau modèle plus abordable, le Xiaomi 12 Lite 5G. On en sait déjà plus à son sujet grâce à un benchmark.

Contrairement à l’année précédente, Xiaomi n’a pour l’instant dévoilé aucun modèle Lite dans sa gamme Xiaomi 12. Cependant, on sait désormais que le successeur du Xiaomi Mi 11 Lite 5G est bien prévu, puisque le smartphone a déjà été repéré avant son lancement sur le célèbre benchmark Geekbench.

Le benchmark dévoile que le Xiaomi 12 Lite 5G portera le numéro de modèle 2203129G. L’appareil a obtenu un score de 788 points sur un cœur, et de 2864 points sur tous ses cœurs. On apprend également que le smartphone est propulsé par 8 Go de RAM, et qu’il sera livré directement sous Android 12.

Quel processeur pour le Xiaomi 12 Lite 5G ?

D’après le benchmark Geekbench, le Xiaomi 12 Lite 5G sera moins puissant que le modèle de l’année dernière. En effet, alors que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G était équipé d’un processeur Snapdragon 780G gravé en 5 nm, le Xiaomi 12 Lite 5G devrait lui se contenter d’une puce Snapdragon 778G gravée en 6 nm. Les deux puces se ressemblent beaucoup, mais cette dernière est légèrement moins puissante et moins efficace énergétiquement.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Xiaomi utilisera le Snapdragon 778G. Celui-ci avait été utilisé dans le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, un modèle presque identique au Xiaomi Mi 11 Lite 5G qui a été lancé à quelques dizaines d’euros de moins grâce à son processeur moins puissant.

Pour l’instant, on ne sait rien d’autre du Xiaomi 12 Lite 5G. On imagine que Xiaomi continuera de miser sur un smartphone très fin et léger avec une petite batterie dans un format assez compact. L’année dernière, le smartphone embarquait un écran 90 Hz, mais Xiaomi pourrait décider cette année d’utiliser un écran 120 Hz pour que l’appareil soit cohérent avec le reste de la gamme, et surtout pour qu’il reste attractif par rapport à des modèles moins onéreux tels que le Redmi Note 11 Pro 5G.