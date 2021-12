Xiaomi 12 : pas de caméra sous l’écran, mais une recharge ultra rapide 120W pour le modèle Pro

Xiaomi s’apprête à présenter dans quelques jours une nouvelle génération de smartphone haut de gamme, les Xiaomi 12. On en sait déjà beaucoup à leur sujet, et de nouvelles informations viennent de confirmer l’absence de caméra sous l’écran et la recharge rapide 120 W.

D’après les informations du leaker Digital Chat Station, le prochain Xiaomi 12 qui sera dévoilé d’ici la fin du mois de décembre n’utilisera pas de caméra sous l’écran. En effet, lorsque nous avions pu voir le smartphone pour la première fois dans le métro à Shenzhen, celui-ci utilisait bien une caméra logée dans un poinçon au centre de l’écran.

La semaine dernière, nous vous avions d’ailleurs déjà montré à quoi allait ressembler le Xiaomi 12. Le fabricant chinois n’équipera donc pas cette génération avec une caméra sous l’écran, cette technologie restera donc pour l’instant réservée aux modèles de la gamme MIX. Les prochains MIX 5 et MIX 5 Pro pourraient arriver dès le mois de mars 2022, mais ils ne seraient disponibles qu’en Chine.

Une recharge rapide 120 W pour le Xiaomi 12 Pro

Dans une autre publication, le leaker Digital Chat Station a dévoilé que le Xiaomi 12 Pro allait profiter d’une recharge ultra rapide 120 W, comme le Xiaomi 11T Pro. En effet, comme le dévoile la certification officielle du smartphone, ce dernier utilisera bien un chargeur 120W. Il devrait en être de même pour le Xiaomi 12 Ultra. Cela fait maintenant plus d’un an que Xiaomi utilise une recharge aussi rapide sur ses smartphones, puisque le premier smartphone à en profiter était le Xiaomi Mi 10 Ultra en 2020.

De son côté, le Xiaomi 12 devrait miser sur une recharge rapide filaire plus modeste de 67 W. Il s’agit d’une bonne amélioration par rapport au Xiaomi Mi 11 de l’année dernière, qui offrait lui un maximum de 55 W, et il pourra ainsi s’aligner avec le Xiaomi MI 11 Ultra et le Xiaomi 11T.

Réduire la puissance de la recharge rapide permettra au smartphone d’être plus fin que les modèles Pro et Ultra. Néanmoins, cette décision peut paraître étrange, puisque le Redmi Note 11+ chinois de milieu de gamme, pourtant proposé à un tarif bien inférieur, est bien compatible 120 W. Xiaomi devrait dévoiler le smartphone abordable en France d’ici le début de l’année prochaine.

Source : Digital Chat Station