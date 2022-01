Xiaomi 12 et 12 Pro : jusqu’à 15 Go de RAM grâce à la mémoire vive virtuelle sur MIUI 13

Les Xiaomi 12 et 12 Pro viennent de recevoir une mise à jour importante qui leur permet d’augmenter leur quantité maximale de RAM jusqu’à 15 Go grâce à l’espace de stockage du smartphone.

En Chine, Xiaomi vient de déployer une nouvelle version de sa surcouche MIUI 13.0.21 sur ses Xiaomi 12 et 12 Pro. Celle-ci apporte non seulement différentes optimisations, mais surtout la technologie « memory fusion », qui permet au smartphone d’utiliser une partie de l’espace de stockage comme s’il s’agissait de mémoire vive.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui avait déjà été déployée l’année dernière pour de nombreux smartphones comme les Xiaomi Mi 11 et Xiaomi Mi 10. Elle est désormais disponible sur les nouveaux modèles haut de gamme, et promet de booster leurs performances.

3 Go de RAM virtuelle supplémentaire sur les Xiaomi 12 et 12 Pro

Les Xiaomi 12 et 12 Pro ont officiellement été annoncés avec 8 ou 12 Go RAM suivant la configuration choisie. Désormais, grâce aux 3 Go de RAM virtuelle supplémentaires, les smartphones pourront profiter de jusqu’à 15 Go de RAM. Jusqu’à présent, aucun smartphone de Xiaomi n’avait bénéficié d’autant de mémoire vive.

Cependant, il est bon de rappeler que le smartphone ne sera pas aussi rapide que s’il disposait vraiment de 15 Go de mémoire vive physique. En effet, ces 3 Go de RAM virtuelle supplémentaires ne sont en rien équivalents à une RAM physique, puisqu’elles ne servent essentiellement qu’à stocker temporairement des informations qui ne sont pas immédiatement utiles, tout en donnant la priorité à celles qui sont en cours d’utilisation. Il faut également noter qu’une fois alloués à la RAM, ces 3 Go supplémentaires ne pourront plus être utilisés pour du stockage, à moins de désactiver la fonctionnalité.

Activer la fonctionnalité sur votre appareil lui permettra d’être un peu plus fluide et de réduire les temps d’ouverture d’applications, mais les changements ne seront sans doute pas très significatifs. Une fois lancés en Europe, les Xiaomi 12 et 12 Pro devraient également bénéficier de la même fonctionnalité. Xiaomi s’apprête d’ailleurs à lancer rapidement la nouvelle version MIUI 13 chez nous, d’autres smartphones pourraient donc eux aussi en profiter.