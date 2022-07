Xiaomi lance les 12S, 12S Pro et 12S Ultra, les nouveaux rois de la photo signés Leica

Xiaomi vient de lever le voile sur une nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Le fabricant chinois a tout misé sur la partie photo, conçue conjointement avec son nouveau partenaire Leica.

À l’occasion d’une conférence en Chine, Xiaomi a présenté trois nouveaux smartphones, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. Les deux premiers succèdent directement aux Xiaomi 12 et 12 Pro sortis en décembre 2022, tandis que le modèle Ultra vient remplacer le célèbre Mi 11 Ultra de l’année dernière.

Pour cette nouvelle série, Xiaomi a repris les codes des appareils précédents, tout en améliorant principalement les performances et la partie photo. Pour cela, Xiaomi s’est entouré du spécialiste allemand de la photo Leica, dont le contrat avec Huawei avait récemment pris fin.

Xiaomi 12S : le meilleur smartphone compact en photo ?

Le Xiaomi 12S vient améliorer la formule gagnante du Xiaomi 12 et conserve donc son petit format. Le smartphone est toujours équipé d’un écran FHD+ AMOLED E4 120 Hz de 6,28 pouces protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Sa luminosité maximale s’élève à 1100 nits, et sa résolution à 419 ppp. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 67 W et sans fil 50 W.

Le smartphone profite du nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 que Qualcomm a annoncé récemment. Grâce au procédé de gravure de TSMC, Xiaomi annonce que la puce est beaucoup plus efficace énergétiquement que le Snapdragon 8 Gen 1 du Xiaomi 12. Le fabricant promet notamment un gain d’autonomie de près de 15 % et des performances CPU et GPU en hausse de 10 %.

Le fabricant chinois a surtout apporté des changements significatifs en photo par rapport au Xiaomi 12. En plus de son partenariat stratégique avec Leica, Xiaomi a équipé son nouveau smartphone compact du même capteur principal de 50 MP que le Xiaomi 12 Pro, à savoir un IMX707. Ce dernier a l’avantage d’être plus grand que l’IMX766 qu’il remplace. Sa grande taille de 1/1.28 pouce et ses pixels individuels de 1,22 μm lui permettent de capturer des clichés beaucoup plus lumineux la nuit. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 MP et d’un capteur macro de 5 MP. On note également la présence de haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon sur tous les modèles.

Xiaomi 12S Pro : des changements plus discrets

Le Xiaomi 12S Pro est le modèle qui a eu droit au plus petit nombre de changements par rapport au Xiaomi 12 Pro. En effet, le smartphone n’a eu droit qu’au nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1, le reste de sa fiche technique demeurant similaire au modèle précédent.

On retrouve toujours un écran AMOLED E5 QHD+ 120 Hz de 6,73 pouces. L’écran offre une luminosité maximale de 1500 nits, mais surtout la technologie LTPO 2.0 qui permet de faire varier dynamiquement sa fréquence de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Il est alimenté par une batterie de 4600 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 120 W, et 50 W en sans-fil. Xiaomi promet un 0 à 100% en seulement 19 minutes grâce à la puce Surge P1 avec le mode rapide, et 25 minutes avec son mode stable qui le protège de la chaleur.

La partie photo est toujours assurée par une configuration à trois caméras, avec un capteur principal IMX707 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 MP et un téléobjectif Samsung JN1 de 50 MP offrant un zoom optique 2X. Tout n’est cependant pas identique à la génération précédente, puisque la collaboration avec Leica permet aux smartphones de proposer une expérience plus conviviale en postproduction. L'ensemble de la série prend en charge le format RAW 10 bits calibré par Adobe Labs, avec des métadonnées de correction des couleurs intégrées dans les fichiers.

Xiaomi 12S Ultra : un capteur 1 pouce pour dominer la concurrence en photo

Comme le Xiaomi Mi 11 Ultra de 2022, le nouveau Xiaomi 12S Ultra devient le fleuron du fabricant chinois pour 2022. Le smartphone mise également sur une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et sur le même écran AMOLED E5 QHD+ LTPO 2.0 120 Hz de 6,73 pouces du Xiaomi 12S Pro, mais Xiaomi a significativement amélioré le reste de la fiche technique.

En effet, le Xiaomi 12S Ultra est le premier modèle à profiter de deux puces maison Surge, puisqu’il est équipé d’une puce P1 qui gère la recharge, mais également d’une nouvelle puce G1 qui s’occupe de l’autonomie. La puce Xiaomi Surge G1 offre une série d'algorithmes de gestion de la batterie développés par l'entreprise elle-même pour protéger la sécurité de fonctionnement de la batterie et surveiller la décharge afin de prédire avec précision l'autonomie disponible de l'appareil. D’après Xiaomi, cette puce devrait augmenter l’autonomie générale d’environ 5 %.

La batterie de 4860 mAh est compatible avec la recharge rapide filaire 67 W, la recharge rapide sans fil 50 W et la recharge inversée 10 W. L’appareil de 225 grammes pour des dimensions de 163.17 x 74.92 x 9.06 mm est aussi certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il délaisse le dos en céramique pour un dos en cuir.

Les principaux arguments du Xiaomi 12S Ultra sont surtout côté photo, puisque le smartphone est le premier du fabricant chinois à disposer d’un capteur principal géant de 1 pouce. Ce nouvel IMX989 de 50 MP dont nous avons entendu parler régulièrement ces derniers mois offre des pixels individuels de 1.6 μm, et de 3.2 μm après pixel-binning. Cela fait de lui le plus gros capteur du marché à équiper un smartphone, on s’attend donc à des clichés impressionnants dans toutes les conditions de luminosité.

Ce gigantesque capteur adopte une lentille asphérique 8P, qui devrait résoudre les problèmes courants de photographie tels que les reflets, les images fantômes et l'aberration chromatique. On note également la présence de l’HyperOIS, une technologie capable offrant une compensation continue des mouvements pendant l'enregistrement vidéo, en utilisant l'écart entre deux images pour ramener le moteur OIS à sa position initiale.

Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle IMX586 de 48 MP, et un capteur périscopique IMX586 de 48 MP, comme le Xiaomi Mi 11 Ultra. Cependant, le capteur ultra grand-angle est désormais compatible avec le mode macro, contrairement à son prédécesseur. Les selfies sont assurés par un capteur de 32 MP. Tous les capteurs profitent des profils d’images Leica, les « Leica Authentic Look » et « Leica Vibrant Look », qui sont essentiellement des filtres qui viendront modifier les couleurs de vos clichés.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, les Xiaomi 12S, 12S et 12S Ultra n’ont été annoncés qu’en Chine, et nous ne savons pas si les smartphones arriveront par la suite chez nous. Quoi qu’il en soit, voici un récapitulatif des tarifs et des coloris annoncés :

Xiaomi 12S (noir, violet, vert et blanc)

8 + 128 Go : 3999 yuans (572€)

8 + 256 Go : 4299 yuans (614€)

12 + 256 Go : 4699 yuans (672€)

12 + 512 Go : 5199 yuans (743€)

Xiaomi 12S Pro (noir, violet, vert et blanc)

8 + 128 Go : 4699 (672€)

8 + 256 Go : 4999 (714€)

12 + 256 Go : 5399 (772€)

12 + 512 Go : 5899 (843€)

Xiaomi 12S Ultra (noir classique, vert verdoyant)