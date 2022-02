Xiaomi 12 et 12 Pro : les prix en euros se dévoilent avant le lancement

La sortie des smartphones de la série Xiaomi 12 en Europe approche, et nous avons déjà une idée des prix de tous les modèles. Attention cependant, ceux-ci sont à prendre avec de grosses pincettes.

Xiaomi a lancé au mois de décembre 2021 trois nouveaux smartphones haut de gamme en Chine, les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro. Ceux-ci ont la particularité d’avoir été proposés à des prix assez abordables par rapport aux modèles précédentes, mais nos confères de MySmartPrice pensent eux que les prix en euros seront plus élevés, les pincettes sont donc de rigueur pour la suite.

Selon MySmartPrice, le Xiaomi 12, pourtant vendu moins cher en Chine que le Xiaomi Mi 11 avant lui, pourrait coûter entre 800 et 900 euros en France. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 avait été commercialisé à partir de 749 euros ici, mais puisque son prix en Chine a été revu à la baisse, on pense plutôt que Xiaomi pourrait viser les 699 euros.

Un Xiaomi 12 Pro au-dessus des 1000 euros ?

Toujours d’après les informations de MySmartPrice, le Xiaomi 12 Pro serait, lui, vendu entre 1000 et 1200 euros en Europe, bien loin des 651 euros en Chine. Bien que les différentes taxes européennes soient très élevées, on doute fort que le smartphone passe la barre des 1000 euros en France, surtout si Xiaomi veut rester compétitif face à son rival principal, le Galaxy S22+ de Samsung.

Enfin, on apprend que le Xiaomi 12X, le modèle le moins puissant, serait proposé entre 600 et 700 euros. Là encore, il s’agirait d’une différence de prix colossale avec le Xiaomi 12, qui n’est pourtant pas très différent. En effet, en dehors du Snapdragon 870 pour remplacer le Snapdragon 8 Gen 1 et l’absence de recharge rapide sans fil, les deux smartphones sont identiques.

Xiaomi devrait lancer ses nouveaux smartphones en France d’ici quelques semaines. Le Xiaomi 12 a déjà été repéré sur un benchmark avec Android 12, ce qui confirme que le lancement est imminent. Après les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro, on sait que le fabricant chinois travaille également sur un smartphone encore plus puissant, le Xiaomi 12 Ultra. Ce dernier profiterait de meilleurs capteurs photo, mais aussi d’une meilleure autonomie grâce à une batterie plus grosse.

Récapitulatif des prix :

Xiaomi 12X 8 Go + 128 Go : 600-700 euros

: 600-700 euros Xiaomi 12 8 Go + 128 Go : 800-900 euros

: 800-900 euros Xiaomi 12 Pro 8 Go + 128 Go : 1000-1200 euros

Source : MySmartPrice