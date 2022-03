Xiaomi 12 Ultra : énorme batterie et charge rapide, on en sait plus sur le monstre de Xiaomi

Le Xiaomi 12 Ultra sera le smartphone ultime de la marque chinoise pour cette année 2022. Alors que les 12 classiques arrivent bientôt, le vaisseau amiral se fait attendre. Toutefois, on commence à en savoir un peu plus à son sujet.

L’arrivée des Xiaomi 12 en France est imminente. Les prix ont fuité et on les attend pour le 15 mars prochain. Cette sortie ne concerne pas le téléphone ultime de la marque, le Xiaomi 12 Ultra. Celui-ci devrait arriver plus tard, mais on commence à en savoir un peu plus à son sujet.

C’est le leaker Digital Chat Station qui dévoile les détails du smartphone. On découvre ainsi son design. Le téléphone semble garder sa coque en céramique (blanche ou noire) ainsi que son énorme module à l’arrière qui fait sa particularité. Celui-ci n’est cependant plus carré, mais rond. On remarque la présence de quatre capteurs au sein de ce module, ce qui étonne, puisque les fuites évoquaient seulement trois capteurs jusque-là (le 11 Ultra n’en avait que trois).

Le Xiaomi 12 Ultra disposerait d’une énorme batterie

Plus encore, le smartphone devrait miser sur une énorme batterie de 4900 mAh, ce qui est adéquat pour ce type de produit. Pour rappel, le Xiaomi Mi 11 Ultra disposait d’une batterie de 5000 mAh. Nous restons donc sur grosso modo la même chose. Xiaomi devrait aussi proposer une charge rapide de 120 Watts sur son terminal. Cela signifierait qu’il serait possible de recharger entièrement son smartphone en une vingtaine de minutes au maximum. Ne reste qu’à savoir comment la marque va se débrouiller pour nous offrir une batterie durable avec une telle charge.

Pour rappel, le Xiaomi 12 Ultra se fait encore discret. On sait tout de même qu’il devrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, soit le meilleur processeur du marché. Côté photo, les fuites pointent vers un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand angle de 48 mégapixels ainsi que d'un périscope de 48 mégapixels. Côté affichage, c’est encore flou, mais il faudra s’attendre à un grand écran 2K avec certainement un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Xiaomi 12 Ultra devrait arriver dans le courant de l’été 2022. Nous restons bien entendu à l’affût de toute nouvelle information.