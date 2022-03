Xiaomi 12 Ultra : la configuration photo se dévoile, il utilisera un nouveau capteur Sony de 50 MP

Xiaomi va dévoiler d’ici quelques mois son smartphone le plus puissant pour l’année 2022 : le Xiaomi 12 Ultra. On en sait déjà un peu plus à propos de sa configuration photo, et notamment sur son capteur principal.

Xiaomi s’apprête à introduire sa nouvelle série Xiaomi 12 le 15 septembre prochain, mais les smartphones ne seront pas accompagnés du modèle le plus haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. En effet, il semblerait que celui-ci ne soit prévu que pour plus tard cette année, puisque sa sortie ne serait prévue que cet été.

Comme chaque année, le smartphone Ultra de Xiaomi va mettre le paquet autour de la photo, en utilisant les capteurs les plus puissants du marché. L’année dernière, le Xiaomi Mi 11 Ultra nous avait impressionné grâce à sa configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal GN2 de Samsung, qui était significativement plus gros que ses concurrents. Cette année, Xiaomi pourrait abandonner Samsung pour miser sur un tout nouveau capteur de Sony.

Un capteur Sony de 50 MP pour le Xiaomi 12 Ultra

Selon le leaker Ice Universe sur Weibo, le Xiaomi 12 Ultra devrait être le premier modèle équipé d’une nouvelle génération de capteurs Sony haut de gamme IMX8XX. On s’attend à ce que ce nouveau capteur principal succède directement au Sony IMX707 que l’on retrouve sur le Xiaomi 12 Pro.

Le nouveau Sony IMX8XX devrait conserver une résolution de 50 mégapixels, et proposer des photosites plus grands que la concurrence pour capturer de meilleurs clichés dans des conditions de faible luminosité. Il serait accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi que par un périscope de 48 MP offrant un zoom optique 5X.

Le Xiaomi 12 Ultra pourrait également être un des premiers smartphones à être propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm, gravée par TSMC. Celle-ci devrait être en mesure de régler les problèmes de surchauffe du Snapdragon 8 Gen 1 des modèles actuels. De plus, on sait déjà que le Xiaomi 12 Ultra devrait utiliser une batterie de 4900 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W.

Source : Ice Universe