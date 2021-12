MIUI 13 : Xiaomi promet une surcouche plus fluide et adaptée aux tablettes

Xiaomi présentera demain aux côtés des Xiaomi 12 sa nouvelle surcouche MIUI 13, et a déjà dévoilé la plupart des nouvelles fonctionnalités en amont du lancement. Elle promet d’être beaucoup plus fluide que les versions précédentes.

Xiaomi a annoncé sur le réseau social Weibo que la nouvelle version de sa surcouche MIUI 13 va tout miser sur la fluidité. En effet, Xiaomi aurait optimisé ses applications système, puisque celles-ci seraient entre 20 % et 26 % plus fluides que sur MIUI 12.5 Enhanced Edition. Les applications tierces n’ont pas été oubliées, et celles-ci promettent des performances de 15 % à 52 % plus élevées.

Pour rappel, MIUI 12.5 Enhanced Edition est toujours en cours de déploiement, et cette version avait déjà grandement amélioré la fluidité et l’autonomie des smartphones du fabricant chinois. Xiaomi a également dévoilé que MIUI 13 allait améliorer la sécurité des données personnelles des utilisateurs, mais n’a pas encore dévoilé de détails à ce sujet.

Xiaomi va adapter MIUI 13 pour ses tablettes

D’après Xiaomi, la nouvelle surcouche MIUI 13 sera particulièrement adaptée aux tablettes. En effet, Xiaomi annonce que 3000 applications ont été optimisées pour s’afficher correctement sur les grands écrans des tablettes, et le multitâche a été amélioré. En effet, il est désormais possible d’afficher plusieurs fenêtres flottantes pour naviguer sur plusieurs applications à la fois, alors qu’il n’était précédemment possible que d’en afficher une seule. C'est donc une excellente nouvelle, puisque Xiaomi a dévoilé récemment une nouvelle tablette Xiaomi Pad 5.

Le fabricant chinois annonce également que la nouvelle technologie de stockage liquide et la mémoire atomique de MIUI 13 vont augmenter la longévité de vos appareils. Xiaomi affirme qu'après 36 mois d'utilisation continue, les performances en lecture et en écriture se dégraderont de moins de 5%.

En attendant l’annonce de demain, vous pouvez aller découvrir toutes les fonctionnalités de MIUI 13 qui ont déjà été repérées. D’après Xiaomi, les Xiaomi 12 seront les premiers smartphones à utiliser la nouvelle surcouche MIUI 13, mais elle pourrait être rapidement déployée sur d’autres appareils de 2021 tels que les Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, et Redmi K40. Il faudra cependant probablement attendre plusieurs mois avant qu'elle n'arrive en France, et il est possible qu'elle ne soit pas directement disponible dès la sortie des Xiaomi 12 ici.

Source : Xiaomi