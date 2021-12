Xiaomi 12 et 12 Pro officiels : des smartphones plus compacts que les Mi 11, mais tout aussi puissants

Xiaomi vient de lever le voile sur trois nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, ce mardi 28 décembre, exactement un an après l’arrivée du Xiaomi Mi 11. Prix, fiche technique, date de sortie…On vous dit tout des appareils de nouvelle génération.

Les nouveaux Xiaomi 12, 12 Pro et 12X ont fait l’objet de nombreuses fuites ses derniers mois, et on sait désormais tout des nouveaux smartphones du fabricant chinois. Les deux premiers devraient arriver en France, tandis que le Xiaomi 12X, qui propose une fiche technique plus modeste resterait exclusif à la Chine.

Cette année, Xiaomi a souhaité mieux séparer chacun de ses Xiaomi 12 en adoptant des tailles différentes. Alors que Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra faisaient tous la même taille, le Xiaomi 12 voit son format devenir plus compact, pour pouvoir directement rivaliser avec le Galaxy S22 de Samsung.

Le Xiaomi 12 est désormais plus petit que le Mi 11, mais reste tout aussi intéressant

Comme l’avait confirmé Xiaomi il y a quelques jours, le Xiaomi 12 est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz plus petit de 6,28 pouces, bien loin des 6,81 pouces du Xiaomi Mi 11. Par conséquent, Xiaomi a réduit la définition de l’écran, qui passe au simple FHD+ (2400 x 1080 pixels), ce qui est amplement suffisant pour un aussi petit format, en plus de permettre au smartphone d’offrir une meilleure autonomie. D’après Xiaomi, l’écran est fourni par TCL, et il offre un haut taux de contraste, une profondeur de couleur 12 bit et une luminosité maximale de 1100 nits. Enfin, il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus.

De son côté, le Xiaomi 12 Pro utilise un écran 2K (3200 x 1400 pixels) de 6,73 pouces. L’écran est signé Samsung, et il propose la technologie LTPO 2.0 qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz, ainsi que la technologie AMOLED E5 qui promet une consommation d’énergie réduite. La dalle offrirait également une luminosité maximale de 1500 nits, et est également protégée par du Gorilla Glass Victus. Le Xiaomi 12X reprend, lui, les caractéristiques de l’écran du Xiaomi 12 classique. On retrouve également sur tous les modèles un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, ainsi que des haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro sont propulsés par un Snapdragon 8 Gen 1

Les Xiaomi 12 et 12 Pro inaugurent le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Le processeur de nouvelle génération utilise l’architecture ARM V9, qui promet jusqu’à 34 % de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888. Le CPU utilise un total de 8 cœurs, dont 1 cœur Cortex-X2 haute performance à 3.0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2.50 GHz ainsi que 4 cœurs Cortex-A510 économes en énergie à 1,8 GHz.

Côté GPU, le Snapdragon 8 Gen 1 utilise un Adreno 730, qui offre un gain de performances significatif de l'ordre de 50 % par rapport à l’Adreno 660 du Snapdragon 888. Les Xiaomi 12 et 12 Pro font donc désormais partie des appareils Android les plus puissants du marché. Xiaomi promet d'ailleurs un score AnTuTu de 1 070 000 points. Avec autant de puissance, le refroidissement devait être à la hauteur. Xiaomi a opté pour une chambre à vapeur « super large » de 2600mm² sur son Xiaomi 12, une carte mère à 3 couches et une batterie à l'oxyde de cobalt-lithium.

Le Xiaomi 12X se contente lui d’un Snapdragon 870, une version un peu plus puissante du Snapdragon 865+ de 2020. C’est la même puce qu’on retrouve dans des smartphones tels que le POCO F3 ou encore l’OPPO Find X3.

Des capteurs photo de 50 MP pour de meilleures photos de nuit

Le Xiaomi 12 abandonne le capteur de 108 MP qui était utilisé depuis maintenant plusieurs générations pour un capteur principal de 50 MP Sony IMX766, le même celui de l’OPPO Find X3 Pro. Il est légèrement plus petit puisqu’il mesure 1/1.57 pouce et offre des photosites de 1 micron, mais a l’avantage d’offrir de très bonnes performances en basse luminosité. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un capteur macro de 5 MP. Xiaomi campe donc sur ses positions et refuse toujours d’offrir un téléobjectif sur son modèle de base. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP sur tous les modèles. Le Xiaomi 12X offre les mêmes caractérisitiques au niveau de la photo.

Le Xiaomi 12 Pro propose aussi une configuration photo avec trois caméras, mais voit les choses en grand. En effet, on retrouve un capteur principal de 50 MP Sony IMX707 de 1/1.28 pouce avec des photosites de 1.22 micron. Il s’agit d’un dérivé du célèbre IMX700, utilisé dans les smartphones Huawei haut de gamme. Vous pouvez donc vous attendre à des performances de haut vol, de jour comme de nuit. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle 50 MP Samsung JN1 ainsi qu’un téléobjectif 50 MP JN1 offrant un zoom optique 2X. Pour rappel, Samsung avait lancé son capteur JN1 l’été dernier, il s’agit du plus petit capteur de 50 MP sur le marché avec des photosites de seulement 0,64 micron.

Des batteries plus petites, mais qui se rechargent plus rapidement

Cette année, Xiaomi a décidé de réduire la taille des batteries de ses Xiaomi 12 et 12 Pro. En effet, alors que les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro offraient des batteries de 4600 mAh et 5000 mAh, les Xiaomi 12 et 12 Pro se contentent cette année de 4500 mAh et 4600 mAh, respectivement. Cela ne veut pas forcément dire que les smartphones proposeront une autonomie moins importante, puisque le Xiaomi 12 est plus compact, et que l’écran LTPO 2.0 du Xiaomi 12 Pro va grandement améliorer son efficacité énergétique.

En contrepartie, les Xiaomi 12 et 12 Pro voient la puissance de leur recharge rapide augmenter. Le Xiaomi 12 propose désormais une recharge rapide filaire 67 W, contre 55 W pour le Xiaomi Mi 11. De son côté, le Xiaomi 12 Pro offre même une recharge rapide de 120 W, qui sera contrôlée intelligemment par une puce maison Surge P1. Deux modes de recharge seront disponibles. L’un qui limitera la chauffe à 37 degrés et prendra 24 minutes, tandis que l’autre remplira votre batterie plus rapidement en seulement 18 minutes. On retrouvera également la recharge rapide sans fil de 50 W et inversée de 10 W sur les deux modèles. A noter que Xiaomi 12X se passe de recharge sans fil.

Prix et disponibilité des smartphones

Les Xiaomi 12, 12 Pro et 12x seront disponibles en Chine dès aujourd'hui, tandis qu'il faudra attendre encore de nombreuses semaines avant d'espérer voir arriver les deux premiers modèles en France.

Voici les différents tarifs des smartphones en Chine. Pour rappel, il faut garder en tête qu'il faudra rajouter les taxes pour obtenir les prix européens.